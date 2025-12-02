قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

رئيس مياه مطروح :أهمية التحول الرقمي وميكنة الخدمات لتسهيل الإجراءات

رئيس شركة مياه مطروح خلال الجولة
رئيس شركة مياه مطروح خلال الجولة
ايمن محمود

أجرى اللواء أحمد إبراهيم الدسوقي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، اليوم، الثلاثاء  جولة تفقدية موسعة داخل الديوان العام للشركة، شملت المرور على مختلف القطاعات والإدارات المركزية، وذلك لمتابعة انتظام سير العمل والاطمئنان على دقة وسرعة إنجاز المهام.

وتفقد "الدسوقي" خلال جولته القطاع التجاري، وقطاع الموارد البشرية، والإدارات المالية والهندسية، حيث اطلع على آليات العمل المتبعة، مشدداً على ضرورة الالتزام باللوائح المنظمة وتطبيق أعلى معايير الانضباط الإداري.

وحرص رئيس الشركة خلال جولته على الاستماع إلى عدد من العاملين ومديري الإدارات حول معوقات العمل ومقترحات التطوير، موجهاً بضرورة تذليل كافة العقبات التي قد تواجه سير العمل اليومي، والعمل بروح الفريق الواحد للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالمحافظة.

كما اشار الى عمليات الخط الساخن بالربط مع الادارات المختلفة لضمان انتظام الخدمة وتسهيل الاجراءات للمواطنين وعدم تأخر التعامل مع البلاغات المقدمة , وحلها فورا

وشدد اللواء أحمد الدسوقي في ختام جولته على أهمية التحول الرقمي وميكنة الخدمات لتسهيل الإجراءات على المواطنين، مؤكداً أن هدف الشركة الأول هو رضا العميل وتوفير كوب مياه نظيف وخدمة صرف صحي آمنة لسكان محافظة مطروح.

من ناحية اخرى وفى وقت سابق افتتح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح ،اليوم الثلاثاء معرض ( أنامل أزهرية تجسد الهوية) الذى نظمته منطقة مطروح الأزهرية بالتعاون مع مكتبة مصر العامة بحضور اللواء مجدي الوصيف السكرتير العام والشيخ عطية سالم رئيس منطقة مطروح الأزهرية والدكتور وليد خليفة عميد كلية البنات فرع جامعة الأزهر بمطروح والدكتور محمود الحلبى مدير عام العلوم الثقافية ورعاية الطلاب ،والدكتور وليد رفاعي وكيل وزارة الشباب والرياضة وعدد من قيادات منطقة مطروح الأزهرية ، وذلك مع بدء احتفالات مطروح بالعيد القومى وأحياء الذكرى 110 لانتصارات أبناء مطروح على الاحتلال الإنجليزي في 15 ديسمبر 1915.

وأوضح رئيس منطقة مطروح الأزهرية أن المعرض يتضمن عدد من اللوحات الفنية والإبداعية بأيدى أبناء المعاهد الأزهرية بمطروح يشمل ثلاث أقسام

فرعونى وقومى وطفولة ليعرف الأطفال ويعزز وعيهم بالهوية والتراث المصرى بالإضافة إلى حرص عدد من الطلاب على المشاركة بالزى الفرعونى.

وأشاد محافظ مطروح باللوحات الفنية والإبداعية للطلاب بالمعاهد الأزهرية والتى تواكب تطورات الأحداث ووعيهم.

بتاريخ وتراث وطنهم مع بالغ سعادته بلوحات المتحف المصرى الكبير وانتصارات أكتوبر. وكذلك اليوم العالمي للإعاقة ،بالإضافة إلى المشاركة بالمشغولات اليدوية التى تعبر عن اتقان الطلاب بالفنون المختلفة موجهاً بأهمية الترويج والتسويق لمنتجاتهم مع المشاركة في المعارض الداخلية التى تنظمها المحافظة

موجها لمنطقة مطروح الأزهرية بتنظيم رحلة لطلاب الأزهر المشاركين للمتحف المصري الكبير.

وفي نهاية المعرض حرص اللواء خالد شعيب محافظ مطروح على التقاط الصور التذكارية مع الطلاب المشاركين في المعرض مع تقديم الشكر والتقدير للأزهر الشريف ومنطقة مطروح الأزهرية على مشاركتهم الفاعلة.

يذكر أن ذلك المعرض يأتي على هامش إحتفالات المحافظة بالعيد القومى 110 والذى سيتضمن عدد من الفعاليات والافتتاحات لعدد من المنشآت الجديدة في عدد من القطاعات لخدمة أبناء مطروح.

