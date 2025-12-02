روسيا : سفينة ميدفولغا-2 وصلت إلى ميناء سينوب بقوتها الذاتية

أعلنت هيئة الملاحة البحرية والنهرية الروسية أن سفينة ميدفولغا-2 التي تعرضت للهجوم بالقرب من تركيا وصلت إلى ميناء سينوب بقوتها الذاتية.

وفي وقت لاحق ؛أفادت وزارة النقل التركية بأن مهاجمين مجهولين هاجموا السفينة "ميدفولغا-2" التي كانت متجهة من روسيا إلى جورجيا محملة بشحنة من زيت عباد الشمس على بعد 80 ميلا من الساحل التركي.

وقالت السلطات التركية في بيان السفينة "ميدفولغا-2" لم تطلب المساعدة.

وأكدت السلطات التركية أن أفراد طاقم الناقلة الروسية التي تعرضت للهجوم وعددهم 13 فردا في حالة جيدة حيث تتجه السفينة نحو ميناء سينوب.

وفي وقت سابق ؛ أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية، تدمير سفينة روسية في أسطول البحر الاسود بعد هجوم بطائرة أوكرانية بدون طيار.

وأوضحت الدفاع الأوكرانية في بيان لها أن الهجوم أسفر عن مقتل سبعة أفراد من طاقم السفينة وأصيب ستة آخرون في الهجوم الذي استهدف سفينة الدورية الروسية سيرجي كوتوف، ما أدى إلى تدميرها، بحسب ما أوردته وكالة أوكرينفورم الأوكرانية.

وأشار البيان إلى أنه من المرجح أن الجيش الروسي تمكن من إجلاء 52 آخرين من أفراد الطاقم من السفينة.

وأوضحت وزارة الدفاع الأوكرانية أن الهجوم نفذ بالتعاون مع البحرية الأوكرانية وبدعم من وزارة التحول الرقمي في أوكرانيا.