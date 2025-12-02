قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أول صور لغرفة ملابس الفراعنة قبل مواجهة الكويت في كأس العرب
500 مليار دولار للبنية التحتية | مشروع مصري ضخم لجذب الاستثمارات الإندونيسية
الرئيس السيسي يهنئ الإمارات بذكرى الاحتفال باليوم الوطني
رئيس الوزراء يتابع أعمال تطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق المؤدية إلى مطار الإسكندرية
فيريرا : ميدو وجه لى اتهامات باطلة وسأتخذ الإجراءات القانونية ضده
ننشر نتائج انتخابات مجلس النواب 2025 في الغربية
الوطنية للانتخابات تعلن النتائج الرسمية لدوائر الشرقية في انتخابات مجلس النواب
بعد تقرير ترامب يشيخ.. البيت الأبيض : الرئيس بصحة ممتازة
مدبولي يتابع تقدم الأعمال بمشروع التجمع العمراني الجديد في جزيرة الوراق
إعلان نتائج الجولة الأولى للمرحلة الثانية بالمنوفية.. فائزون وإعادة في 6 دوائر
ننشر نتائج انتخابات مجلس النواب 2025 في القليوبية
إكسترا نيوز: مصر تواصل تقديم المساعدات إلى قطاع غزة رغم التعنت الإسرائيلي
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
أخبار العالم

روسيا : سفينة ميدفولغا-2 وصلت إلى ميناء سينوب بقوتها الذاتية

محمود نوفل

أعلنت هيئة الملاحة البحرية والنهرية الروسية أن سفينة ميدفولغا-2 التي  تعرضت للهجوم بالقرب من تركيا وصلت إلى ميناء سينوب بقوتها الذاتية.

وفي وقت لاحق ؛أفادت وزارة النقل التركية بأن  مهاجمين مجهولين هاجموا السفينة "ميدفولغا-2" التي كانت متجهة من روسيا إلى جورجيا محملة بشحنة من زيت عباد الشمس على بعد 80 ميلا من الساحل التركي.

وقالت السلطات التركية في بيان  السفينة "ميدفولغا-2" لم تطلب المساعدة.

وأكدت السلطات التركية أن  أفراد طاقم الناقلة الروسية التي تعرضت للهجوم وعددهم 13 فردا في حالة جيدة حيث تتجه السفينة نحو ميناء سينوب.

وفي وقت سابق ؛ أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية، تدمير سفينة روسية في أسطول البحر الاسود بعد هجوم بطائرة أوكرانية بدون طيار.

وأوضحت الدفاع الأوكرانية في بيان لها أن الهجوم أسفر عن مقتل سبعة أفراد من طاقم السفينة وأصيب ستة آخرون في الهجوم الذي استهدف سفينة الدورية الروسية سيرجي كوتوف، ما أدى إلى تدميرها، بحسب ما أوردته وكالة أوكرينفورم الأوكرانية.

وأشار البيان إلى أنه من المرجح أن الجيش الروسي تمكن من إجلاء 52 آخرين من أفراد الطاقم من السفينة.

وأوضحت وزارة الدفاع الأوكرانية أن الهجوم نفذ بالتعاون مع البحرية الأوكرانية وبدعم من وزارة التحول الرقمي في أوكرانيا.

