تريزيجيه : اللعب باسم مصر مسئولية وشرف .. وقطر تجربة استثنائية
أول صور لغرفة ملابس الفراعنة قبل مواجهة الكويت في كأس العرب
500 مليار دولار للبنية التحتية | مشروع مصري ضخم لجذب الاستثمارات الإندونيسية
الرئيس السيسي يهنئ الإمارات بذكرى الاحتفال باليوم الوطني
رئيس الوزراء يتابع أعمال تطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق المؤدية إلى مطار الإسكندرية
فيريرا : ميدو وجه لى اتهامات باطلة وسأتخذ الإجراءات القانونية ضده
ننشر نتائج انتخابات مجلس النواب 2025 في الغربية
الوطنية للانتخابات تعلن النتائج الرسمية لدوائر الشرقية في انتخابات مجلس النواب
بعد تقرير ترامب يشيخ.. البيت الأبيض : الرئيس بصحة ممتازة
مدبولي يتابع تقدم الأعمال بمشروع التجمع العمراني الجديد في جزيرة الوراق
إعلان نتائج الجولة الأولى للمرحلة الثانية بالمنوفية.. فائزون وإعادة في 6 دوائر
ننشر نتائج انتخابات مجلس النواب 2025 في القليوبية
أخبار البلد

2.5 مليون راكب .. انتعاش في حركة السفر بمطار القاهرة

مطار القاهر
نورهان خفاجي

شهد مطار القاهرة الدولي خلال شهر نوفمبر 2025 استمرارًا واضحًا في انتعاش حركة الركاب والحركة الجوية، حيث بلغ إجمالي عدد الركاب ٢,٦٩٤,٤٧٠ راكب مقابل ٢,٤٤٢,٣٦٨ راكباً فى نوفمبر عام ٢٠٢٤ بزيادة قدرها ١٠%، وإجمالي عدد الرحلات ١٩,٥٥٦ رحلة مقابل  ١٧,٦٤٦ رحلة فى نوفمبر ٢٠٢٤ بزيادة قدرها ١١% .

وسجّل عدد المسافرين المغادرين ١,٣٦٤,٠١٦ راكبًا على متن ٩,٧٨٨ رحلة، في حين بلغ عدد الركاب القادمين من الخارج ١,٣٣٠,٤٥٤ راكبًا، وصلوا على متن ٩,٧٦٨ رحلة جوية.

تؤكد هذه الأرقام على الكفاءة التشغيلية العالية لمطار القاهرة الدولي رغم الكثافة الملحوظة، مما يعكس قدرة مطار القاهرة على استيعاب الزيادة في أعداد الركاب والرحلات، مع الالتزام بأعلى معايير الخدمات المقدمة للمسافرين.

مطار القاهرة وزارة الطيران وزير الطيران

تعليق الدراسة غدا وبعد غد ببعض المدارس لإنعقاد لجان إعادة انتخابات مجلس النواب

فيلم الست

تشويه لصورة أم كلثوم.. أشرف سيف يرفض فيلم “الست” قبل عرضه

محامي الطـ ـفل سفاح الإسماعيلية يفجر مفاجأة: هيطلع براءة بنسبة كبيرة لهذا السبب

فضحها بـ 10 فيديوهات.. اعترافات مثيرة لمديرة تطبيق شهير ضد عشيقها| خاص

بعد حادث التجمع الخامس.. ما أسباب الهبوط الأرضي؟

بعد حادث التجمع الخامس.. ما أسباب الهبوط الأرضي؟

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 2-12-2025

بعد قت.له لابنته.. حكم نهائي على الملاكم المصري-الأمريكي| إيه الحكاية؟

أنهى حياة ابنته.. حكم نهائي على الملاكم المصري-الأمريكي| إيه الحكاية؟

استقرار بالأسواق.. أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 2 ديسمبر

محمد سراج

محمد سراج يشارك في مسلسل لا ترد ولا تستبدل

عمرو عابد

تأليف ولا إخراج ولا تمثيل .. عمرو عابد يحسم موقفه من تعدد مواهبه | خاص

الحياة بعد سهام

الحياة بعد سهام .. من القاهرة إلى مراكش

نوة قاسم تضرب الأسكندرية لمدة 5 أيام.. وتحذير عاجل من الأرصاد

طريقة كفتة الأرز المضبوطة من الألف للياء

بابا الفاتيكان: مستقبل البشرية في خطر بسبب الصراعات الدموية حول العالم| صور

مضغ العلكة.. فوائد مذهلة وأضرار قد تفاجئك

ظافر العابدين

الإعلان التشويقي الرسمي لفيلم صوفيا للمخرج ظافر العابدين

هاني رمزي

هو شاطر في عمل التريند .. هاني رمزي يكشف حقيقة خلافه مع محمد رمضان

الهام شاهين

شغل لجان.. إلهام شاهين تدافع عن فيلم "الست" بعد انتقادات البرومو

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: انتبه من فضلك! الأخلاق ترجع إلى الخلف

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: أسطورة سميراميس

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب قصيدة: يا يَمنَ العِزِّ

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: أسلحة مصرية تهز «إيديكس 2025»

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اللياقة واللباقة

