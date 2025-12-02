اعتقال مسؤول ليبي كبير في ألمانيا



أفادت تقارير إعلامية بأنه تم اعتقال مسؤول ليبي سابق في ألمانيا سيمثل غدا أمام الجنائية الدولية وذلك للإشتباه بارتكابه جرائم ضد الإنسانية.

واشارت التقارير الإعلامية إلى أن الليبي الذي سيمثل أمام الجنائية الدولية كان مسؤولا كبيرا في سجن معيتيقة.

وذكرت صحيفة الرصد الليبية أن محكمة الجنايات الدولية ستُعقد الجلسة الأولى لظهور خالد الهشري يوم الأربعاء الموافق 3 ديسمبر الساعة 13:30 بتوقيت لاهاي أمام الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الهشري تم تسليمه إلى عهدة المحكمة في 1 ديسمبر 2025.

وقالت الصحيفة : خلال جلسة الظهور الأول سيتحقق القضاة من هوية المشتبه به ومن اللغة التي يمكنه متابعة الإجراءات بها.

كما سيتم إبلاغ المتهم بالتهم الموجهة إليه وبحقوقه بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

