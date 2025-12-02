الشيوخ يبحث مع البرلمان العربي تعزيز التعاون المشترك

استقبل المستشار عصام الدين فريد رئيس مجلس الشيوخ اليوم بمقر المجلس، محمد أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي والوفد المرافق له.

تناول اللقاء سبل دعم التعاون الثنائي بين مجلس الشيوخ والبرلمان العربي لتعزيز العمل العربي المشترك وخدمة قضايا الأمة العربية.

التنسيق المستمر بين المجلس والبرلمان العربي

في مستهل اللقاء، رحب رئيس المجلس برئيس البرلمان العربي والوفد الموافق له ، مؤكداً حرص مجلس الشيوخ المصري على التنسيق المستمر بين المجلس والبرلمان العربي، بهدف دعم العمل البرلماني العربي المشترك .

وأكد "فريد" علي أهمية الدور المحوري الذي يقوم به البرلمان العربي في خدمة القضايا العربية، مشددا على أهمية الدبلوماسية البرلمانية في ظل التحديات الراهنة التي تتطلب تكاتف الجهود على كافة المستويات، لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية للشعوب العربية.

من جانبه قدم " اليماحي"التهنئة للمستشار "فريد" بمناسبة توليه رئاسة مجلس الشيوخ ، معربأً عن ثقته في أن مجلس الشيوخ سيكون على قدر آمال الشعب المصري في ممارسة دوره النيابي و التشريعي.

وأشاد " اليماحي" بدور مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي في دعم البرلمان العربي وكذلك دعم القضايا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية التي ستظل قضية العرب الاولي.

حضر اللقاء اللواء أحمد العوضي، والمستشار فارس سعد، وكيلا المجلس، والسفير محمد العرابي عضو المجلس، والمستشار الدكتور أحمد عبد الغني أمين عام مجلس الشيوخ ، والمستشار عمرو يسرى المستشار القانوني لرئيس المجلس.