تسبب تشوهات للجنين .. تحذير من تشغيلة مغشوشة من حقنة RH

حذرت هيئة الدواء المصرية في منشوراً لها حمل عنوان « غش تجاري » من عبوات مجهولة المصدر من حقن شهيرة للحوامل وذلك في إطار منشوراتها الدورية لضبط السوق الدوائي المصري.

وأوضحت هيئة الدواء المصرية ، أن المستحضر يحمل إيم « مستحضر Rhophylac 300 Human anti-D (RH) immunoglobulin، التشغيلتين رقم « P100341349-P100351348 »

وأوضحت هيئة الدواء ، ان التحذير جاء بناء علي طلب من الشركة المنتجة بوجود عبوات مهربة ومجهولة المصدر في الاسواق .

استخدمات حقنة Anti-Rh

الجدير بالذكر ان حقنة Anti-Rh (التي تُعرف أيضاً بـ Anti-D) هي حقنة تحتوي على جلوبيولين مناعي تُعطى للأمهات ذوات فصيلة الدم Rh- السلبية لمنع تكوين الأجسام المضادة ضد عامل ريزوس (Rh) الموجود في دم الجنين الإيجابي. وهي ضرورية للحماية من حدوث مضاعفات خطيرة على الجنين في الحمل الحالي أو اللاحق، مثل فقر الدم الحاد أو تلف الدماغ أو حتى الموت. تُعطى هذه الحقنة عادةً خلال الحمل (في الأسبوع 28 والـ 34) وبعد الولادة إذا كان الطفل Rh+، وفي حالات مثل الإجهاض أو الحمل خارج الرحم وحال حصول الأم علي حقنة مغشوشة يتسبب ذلك في تشوهات للجنين وربما وفاته داخل رحم الأم .