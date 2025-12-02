رئيس نقل الكهرباء تواصل التنسيق لمشروع الربط الكهربائي المصرى السعودي

عقدت المهندسة منى رزق، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، اليوم اجتماعًا موسعًا بمقر الشركة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور المهندس عادل الحريري، العضو المتفرغ للدراسات والتصميمات بالشركة، وذلك لمواصلة خطوات التنسيق المشترك بين الجانبين المصري والسعودي في مشروع الربط الكهربائي.

جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بسرعة استكمال الأعمال التنفيذية لمشروع الربط الكهربائي بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية والسعودية، حيث يواصل قطاع نقل الكهرباء تكثيف جهوده لدفع العمل بالمشروع وفق أعلى المعايير الفنية والتقنية المعتمدة عالميًا.

وجاء الاجتماع الثالث لاجتماعات اللجنة التوجيهية المشتركة للربط الكهربائي بين البلدين، والتي تضم قيادات قطاعي التخطيط والتشغيل، حيث ناقشت اللجنة مستجدات العمل ومهام اللجان الفنية والتشغيلية، إلى جانب ترتيبات التشغيل والتخطيط لضمان أعلى درجات الاعتمادية، وكفاءة تشغيل خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية.

وتستمر أعمال اللجنة الإشرافية على مدار يومين، لاستكمال مراجعة الجوانب الفنية والتشغيلية للمشروع، والوصول إلى قرارات تنفيذية نهائية، بما يعزز تطور خطوات التنفيذ ويدعم التعاون الاستراتيجي بين البلدين في مجالات الطاقة والربط الكهربائي الإقليمي



