القبض على شخص يروج لممارسة الفجور بالإسكندرية

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من إلقاء القبض على أحد الأشخاص “له معلومات جنائية” بإستخدام أحد التطبيقات الهاتفية للترويج لممارسة أعمال الفجور.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية") بإستخدام أحد التطبيقات الهاتفية للترويج لممارسة أعمال الفجور.



عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بدائرة قسم شرطة العطارين بالإسكندرية ، وبحوزته (هاتف محمول "بفحصه تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى")، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.