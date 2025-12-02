المستعمرة وكولونيا ضمن عروض أيام قرطاج السينمائية

تشارك السينما المصرية ضمن أيام قرطاج السينمائية بفيلمي “الستعمرة” و كولونيا" خارج المسابقة.



وفاز مؤخرا “المستعمرة” للمخرج محمد رشاد بجائزة الجمهور في مهرجان أفريكالديا السينمائي بمدينة فيتوريا-غاستايز بإسبانيا.



المستعمرة من بطولة المواهب الناشئة أدهم شكر وزياد إسلام وهاجر عمر ومحمد عبد الهادي وعماد غنيم. مدير التصوير محمود لطفي، ومونتاج هبة عثمان، التي تشمل أعمالها الفيلم السوداني الشهير وداعًا جوليا.وتوزيع مادسوليوشنز.



فيلم كولونيا

وحظي فيلم كولونيا على إشادة بعد عرضه بمهرجان الجونة السينمائي وحصل بطله أحمد مالك على جائزة أفضل ممثل.



وعن تجربته أمام الفنان كامل الباشا، الذي وصف أحمد مالك بأنه كان يشعر أن الأخير ممثل كبير، علّق مالك قائلًا: "كامل الباشا فنان كبير ومخضرم، واستمتعت جدًا بالعمل أمامه، وشعرت أنني أمام خبرة كبيرة في المسرح والسينما، وتعلمت منه الكثير، مثل الهدوء والثبات الانفعالي".



ضايل عنا عرض

كما يعرض بالمهرجان التونسي الفيلم المصري الفلسطيني "ضايِل عنا عرض" (ONE MORE SHOW) للمخرجين مي سعد وأحمد الدنف ضمن دورته المقبلة.



الفيلم انطلق عرضه من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الـ46، وتوج بجائزة يوسف شريف رزق الله (جائزة الجمهور)، التي تُمنح بناءً على تصويت الحاضرين وتحظى بقيمة مالية قدرها 15,000 دولار، المقدمة من Cred.

