رياضة

أشرف حلمي يشيد بهنا جودة ببطولة العالم.. ويؤكد: نبني جيلا قويا استعدادًا للبطولات العالمية

أشرف حلمي
أشرف حلمي
القسم الرياضي

أشاد أشرف حلمي رئيس الاتحاد المصري لتنس الطاولة، بالمستوى الذي قدمته اللاعبة المعجزة هنا جودة، خلال مشاركتها في بطولة العالم لتنس الطاولة للناشئين والناشئات في كلوج-نابوكا، رومانيا 2025.

وأنهت هنا مشوارها في البطولة من الدور ربع النهائي لفردي الشابات U19 أمام الصينية يوتشوان تشين بعد الخسارة بصعوبة بنتيجة 4/3، لتحصل على المركز الخامس، كما حصلت على الميدالية البرونزية في منافسات زوجي الناشئات.

وأكد حلمي أنه سعيد بما قدمته هنا والفريق المصري أجمع في رومانيا، مشددًا أنه يعد إعداد قوي للمنتخب للتحديات المقبلة.

وشدد حلمي أن الاتحاد يهدف إلى إعداد المنتخبات بأفضل صورة ممكنة، مؤكدًا أن الاتحاد يستهدف عمل إعداد لمنتخبات الناشئين، بعد تكوين الجهاز الفني للمنتخبات القومية، استعدادًا للبطولات العالمية للناشئين.

وأتم رئيس الاتحاد المصري لتنس الطاولة تصريحاته، أن الاتحاد بصدد وضع خطة جديدة لتطوير جميع المنتخبات، في المراحل المختلفة، كما يهدف إلى صناعة قاعدة جديدة والدفع بأسماء جديدة متميزة في اللعبة، بالإضافة إلى الأسماء الموجودة على الساحة لزيادة المنافسة عالميًا.

كانت قد حصلت هنا على الميدالية البرونزية في زوجي الناشئات، حيث حققت هنا جودة رفقة اللاعبة الأوكرانية فيرونيكا ماتيونينا، الميدالية البرونزية، وذلك بعد أن توقف مشوارهم في البطولة في الدور نصف النهائي.

رئيس الاتحاد المصري لتنس الطاولة أشرف حلمي هنا جودة بطولة العالم لتنس الطاولة للناشئين والناشئات

