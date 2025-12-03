قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لن نتخذ جانبًا بين اليابان والصين.. رئيس كوريا الجنوبية: أشعر بضرورة الاعتذار إلى كوريا الشمالية
3 أعمال يستهين بها الناس.. اغتنمها تدخلك الجنة وتحفظ لك النعم
جولة الإعادة للمرحلة الأولى بالانتخابات.. تراجع ملحوظ في في 139 مركزا انتخابيا
بابا الفاتيكان يُطالب حزب الله بنزع سلاحه واللجوء إلى طاولة الحوار
للمرة الثالثة| ريم البارودي: التعاون مع مي عز الدين دائمًا ناجح.. ومسلسل «قبل وبعد» مفاجأة للجمهور
مصر ترفع مكانتها الصناعية.. تعاون «العربية للتصنيع» مع «داسو» الفرنسية و«شادو وينجز» الصينية في قلب «إيديكس2025».. صور
نتيجة منتخب مصر والكويت.. ناقد رياضي: أزمة الفراعنة تتفاقم.. والتعادل يضعهم تحت ضغط التأهل
إنتاج محلي 100%.. التمساح المصرية تلفت أنظار العالم وتتألق في «أيديكس2025»|هذه مميزاتها
مُشيدًا ببطولة كأس العرب.. «المستكاوي»: صراع ناري بين السعودية وعمان يعكس تطور الكرة العربية
نتيجة منتخب مصر والكويت.. محمد فضل: قادرون على التأهل للأدوار الإقصائية رغم التعادل
ماذا يحدث لجسمك عند التعرّض للعطش الشديد؟ .. نتائج صادمة
نتيجة منتخب مصر والكويت.. ناقد رياضي: الجماهير المصرية أُصيبت بخيبة أمل.. والكويتيون يفرحون
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

أحزاب القائمة الوطنية: انتخابات النواب تعكس جدية الدولة في ترسيخ مسار ديمقراطي قائم على سيادة القانون

أ ش أ

أكدت أحزاب القائمة الوطنية أن انتخابات مجلس النواب تجري تحت إشراف كامل من الهيئات القضائية، وبضمانات قانونية واضحة، بما يوفر منافسة انتخابية حقيقية تعكس جدية الدولة في ترسيخ مسار ديمقراطي قائم على سيادة القانون.


وأوضح بيان للقائمة الوطنية أن أي أخطاء أو مخالفات محدودة قد تطرأ خلال العملية الانتخابية تظل في الإطار الطبيعي المتعارف عليه دوليًا، ولا تؤثر على سلامة المشهد العام، ولا تستوجب إعادة الانتخابات في أي دائرة إلا وفق قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات أو أحكام القضاء، بما يعكس نزاهة الإجراءات وحرص الدولة على التصويب القانوني كلما دعت الحاجة.

حملات التشويه المنظمة

ورفضت الأحزاب ما وصفته بـ"حملات التشويه المنظمة" ومحاولات بث الفوضى المعنوية من أطراف فقدت حضورها السياسي أو تسعى لتحقيق مصالح ضيقة، مؤكدة أن النقد الموضوعي حق مكفول، لكن دون المساس بالوعي العام أو التأثير على الرأي العام بطرق غير مسؤولة.

وجددت أحزاب القائمة الوطنية التزامها بدعم استكمال الاستحقاق الانتخابي وفق الجدول المعلن من الهيئة الوطنية، داعية القوى السياسية إلى التنافس الشريف والاحتكام لصناديق الاقتراع، واحترام أحكام القضاء باعتبارها الكلمة الفصل، مع التشديد على أن المشاركة الشعبية الواعية هي حجر الأساس للعملية الديمقراطية.

وأكد ممثلو الأحزاب الموقعة على البيان أن رفع الوعي السياسي لدى الشباب يمثل أولوية لضمان دولة قوية وسياسات رشيدة، مشيرين إلى أن السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي ماضٍ في مسار تثبيت مؤسسات الدولة ومواجهة حملات الإحباط دون أن ينال منه ضجيج المشككين.

واختتمت أحزاب القائمة الوطنية البيان بالدعاء لمصر وشعبها، والتأكيد على أهمية اختلاف الرؤى في إطار حكمة القرار ومسؤولية الجميع.

مفاجأة سارة للموظفين في يناير 2026.. ما القصة؟

مفاجأة سارة للموظفين في يناير 2026.. ما القصة؟

أحمد فهمي وهنا الزاهد

أنا اللي طلبت الطلاق.. أحمد فهمي يعتذر لـ هنا الزاهد

الطبيب محمد المغربي

من لقب استشاري إلى طلاق وانهيار علاقات عاطفية .. أزمة الطبيب محمد المغربي تضرب السوشيال ميديا

جانب من الفيديو المتداول

استدرج الفتيات مقابل مبالغ مالية وتحرش بهن في محيط الجامعة بسوهاج الجديدة.. القصة الكاملة

الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية

نزلات البرد المنتشرة حاليا .. ماذا قال مستشار رئيس الجمهورية للصحة؟

السباحة

نقل السباح يوسف محمد إلى المستشفى .. والاتحاد يتكفل بعلاجه

السيدة أعلى دائري بشتيل

90 ثانية مُرعبة للحظة سقوط سيدة أعلى دائري بشتيل.. والأهالي: شباب سرقوها ودفعوها للقفز |شاهد

محل دواجن فاسدة

كارثة خلف العروض الوهمية.. تفاصيل إغلاق محل دواجن فاسدة بالجيزة

مواقيت الصلاة في أسوان اليوم الأربعاء 3 /12 /2025

ديوان عام محافظة بني سويف

أخبار بني سويف| المحافظ يشهد احتفالية «التضامن الاجتماعي» بأعياد الطفولة.. ويناقش أنشطة فرع المجلس القومي للمرأة

اسعاف - ارشيفية

إصابة 8 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بطريق «إدفو - مرسى علم» بأسوان

مصر ترفع مكانتها الصناعية.. تعاون «العربية للتصنيع» مع «داسو» الفرنسية و«شادو وينجز» الصينية في قلب «إيديكس2025».. صور

جناح الهيئة العربية للتصنيع بمصنع إيديكس2025
ماذا يحدث لجسمك عند التعرّض للعطش الشديد؟ .. نتائج صادمة

ما يحدث للجسم عند التعرض للعطش الشديد
طريقة عمل سمك بلطي مشوي في المنزل.. بخطوات سهلة ولذيذة

طريقة عمل سمك بلطي مشوي
تعاون عربي صيني.. «العربية للتصنيع» تُصنّع أجزاءً من طائرة «رافال» وتشارك في إنشاء خطوط دفاعية جديدة|صو

الطائرة رافال
جناح شركة لوكهيد مارتن الأمريكية

أبرزهم لوكهيد مارتن وبوينج وشيلد| الولايات المتحدة تشارك بـ 23 شركة عالمية في معرض إيديكس 2025.. فيديو وصور

الطائرة الأمريكية المسيرة V-BAT

أول مقاتلة عمودية الإقلاع في العالم تعمل بالذكاء الاصطناعي في معرض إيديكس 2025| فيديو وصور

المنظومة الجديدة لمواجهة المسيرات

صواريخ للدفاع الأرضي ومنظومات لمواجهة المسيرات.. جناح متميز للعربية العالمية للبصريات في إيديكس 2025| فيديو وصور

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: العدو الشرس والصديق الحميم

