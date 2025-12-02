قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مفتي الجمهورية: العلاقات المصرية الإماراتية تمثل أنموذجا عربيا أصيلا في التآخي
من لقب استشاري إلى طلاق وانهيار علاقات عاطفية .. أزمة الطبيب محمد المغربي تضرب السوشيال ميديا
احذر الشهادة الزور فى الدعوى الجنائية تعرضك لهذه العقوبة
تمساح6 وK9.. أحمد موسى يكشف مفاجآت عن أحدث أسلحة مصر في إيديكس 2025
أحمد فهمي : فنانة شهيرة تسببت في انفصالي عن زوجتي
مدرعات عائلة التمساح والشيربا تبهر الوفود العسكرية والزوار في معرض إيديكس 2025| صور
النيجر ترحب بدعم مجلس الأمن لمخطط الحكم الذاتي في الصحراء المغربية
وداعا لزحام الشباك ومشكلة الفكة.. خدمة جديدة للحصول على تذاكر المترو
كيف تحسب الزكاة على الشهادات المودعة بالبنك؟.. الإفتاء توضح الطريقة
أول رد من التعليم على شكاوى تأخر صرف حافز التدريس للمعلمين
بعد مسلسل كارثة طبيعية .. تحرك من القومي للطفولة والأمومة لدعم الأسر
النيابة العامة تستعجل تقرير اللجنة المشكلة لفحص مخالفات تشغيل ممشى أهل مصر
محافظات

ضبط طن أغذية غير صالحة ومخالفة للمواصفات في حملات بالمطرية وجمصة

حملة تفتيش
حملة تفتيش
همت الحسينى

شنت إدارة مراقبة الأغذية، حملات على عدد من المنشآت بمركزي المطرية وجمصة، أسفرت عن ضبط أكثر من طن و١٧٥ كيلوجرامًا من المنتجات الغذائية غير الصالحة أو المخالفة للمواصفات.

في مركز المطرية، تم ضبط ١٠٥٠ كجم من البصل المملح المقطع داخل معمل مخللات بحي البساتين بالعصافرة، بعد ملاحظة تغير في الخواص الطبيعية للمضبوطات وصدور رائحة غير مقبولة. وتم سحب خمس عينات وإرسالها للمعمل المشترك بالمنصورة لتحليلها، كما تم تحرير محضر ضبط رقم ١٠ لسنة ٢٠٢٥، ومحاضر طبقًا للقرارين ٩٧ و٩٦ لسنة ١٩٦٧ لعدم وجود شهادة صحية وعدم استيفاء الاشتراطات الصحية، رغم أن المعمل يحمل رخصة دائمة من الوحدة المحلية بالعصافرة.

وفي جمصة، وبناءً على نتيجة الفحص المعملي التي أثبتت عدم مطابقة إحدى العينات للمواصفة القياسية ٦٣٤١ لسنة ٢٠٠٧، تم ضبط كمية من مكسب طعم كاتشب بودر بلغت ١٢٥ كجم، وذلك بموجب محضر ضبط رقم ٣/م لسنة ٢٠٢٥، إلى جانب تحرير محضر جنحة صحية برقم ١٦٩/م لسنة ٢٠٢٥ ضد المدير المسؤول.

وأكد الدكتور تامر الطنبولي، وكيل المديرية للطب الوقائي، أن نتائج التحليل كانت السبب المباشر لإجراءات الضبط، مشيرًا إلى أن أي منتج يثبت تغير خواصه أو عدم مطابقته للمواصفة القياسية يتم التحفظ عليه فورًا وفق القوانين المنظمة.

وأوضحت الدكتورة لمياء سلامة، مدير عام الطب الوقائي، أن جمع أكثر من طن من المضبوطات خلال حملات يوم واحد يؤكد أهمية الرقابة المستمرة، وأن فرق العمل تعتمد في قراراتها على تقارير فنية ومعملية دقيقة.

وقالت الدكتورة لبنى عابد، مدير إدارة مراقبة الأغذية، إن المحاضر التي حُررت جاءت بناءً على وقائع مثبتة وأوزان محددة وأرقام رسمية، مؤكدة استمرار الحملات لمنع تداول أي منتج غير صالح أو مخالف للاشتراطات.

الدقهلبة محافظه جمصه المطرية

