التضامن: اعتماد شهادة محو أمية للإعاقة الذهنية والسمعية

أكدت مها هلالي مستشار وزيرة التضامن لشؤون الإعاقة، أنه هناك دعم كبير لذوي الهمم الموهوبين، خاصة من يسافر في جولات فنية مع أوركسترا النور والأمل.



وقالت مها هلالي في حوارها على قناة " إكسترا نيوز"، :" هناك إتاحة كبيرة وتسهيل لحركة ذوي الهمم في محطات مترو الانفاق والقطارات".

وتابعت مها هلالي:" هناك زيادة في أعداد فصول الدمج الخاصة بذوي الهمم في المدارس على مستوى الجمهورية ".

واكملت مها هلالي :" أصبح هناك شهادة محو أمية للإعاقة الذهنية والإعاقة السمعية وهناك تمكين حقيقي لذوي الهمم ".

ولفتت مها هلالي :" هناك منصة تأهيل الهدف منها دعم ذوي الهمم في البحث عن الوظائف بداية من التدريب وحتى الحصول على فرص عمل ".



