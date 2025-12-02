قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الزراعة: ارتفاع الصادرات يؤكد قوة المنتج المصري .. وشكاوى الفراولة غير دقيقة
تسريبات .. الكشف عن تفاصيل المكالمة الحادة بين ترامب ونتنياهو عن اتفاق غزة
دفاع أطفال مدرسة سيدز: نحن أمام جريمة منظمة .. دائرة الاتهام تتسع
زينة: لو ممثل أو مخرج عملوا حاجات ضايقتني مستحيل أشتغل معاهم تاني
هالاند يدخل التاريخ بهدفه رقم 100 في البريميرليج
صواريخ للدفاع الأرضي ومنظومات لمواجهة المسيرات.. جناح متميز للعربية العالمية للبصريات في إيديكس 2025| فيديو وصور
وزير البترول يبحث الشراكة وتبادل الخبرات مع نيجيريا فى التعدين
طقس بارد في الصباح .. والأرصاد: استمرار الأمطار على هذه المناطق
خطوات التسجيل على منصة مصر العقارية لحجز وحدات الإسكان الجديدة
التضامن: اعتماد شهادة محو أمية للإعاقة الذهنية والسمعية
أبرزها الثدي والمعدة .. نوع خضار يحمى من 7 أنواع سرطان ويمنع أمراض القلب
الدوري السعودي يعود لملاحقة محمد صلاح .. صفقة الـ500 مليون تعود للحياة
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
اقتصاد

بعد طرح الزجاجة الجديدة.. أسعار الزيوت في منافذ التموين شهر ديسمبر

زيت طعام
زيت طعام
محمد صبيح

نستعرض أسعار الزيوت في منافذ وزارة التموين، حيث قررت وزارة التموين والتجارة الداخلية طرح عبوة زيت خليط جديدة بسعة 1.5 لتر ضمن منظومة السلع التموينية، وذلك بسعر 56 جنيهًا اعتبارًا من 1 ديسمبر 2025. 

وتأتي هذه الخطوة في إطار التوسع في إتاحة بدائل سلعية متنوعة للمواطنين وتخفيف الأعباء عن الأسر المصرية.

وتطرح الوزارة أيضًا العبوات الحالية دون تغيير، وتشمل عبوة سعة 700 مللي بسعر 27 جنيهًا، وعبوة سعة 800 مللي بسعر 30 جنيهًا، بما يوفر خيارات متعددة تلائم مختلف احتياجات المستهلكين. وأكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين أن طرح العبوة الجديدة يأتي ضمن متابعة مستمرة لحركة الأسواق وضمان توافر السلع الأساسية بجودة مرتفعة وأسعار مناسبة.

التخفيضات على الزيوت

كما أوضح الوزير استمرار العمل بالتخفيضات على الزيوت الحرة بأنواعها داخل فروع المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، سواء زيت الخليط أو عباد الشمس أو الذرة، بأسعار أقل من الأسواق الحرة، وذلك دعمًا للمواطنين وتعزيزًا لاستقرار الأسواق وضمانًا لتوافر السلع الأساسية بكميات كافية وبأسعار عادلة.

زيت أسعار الزيوت زيت خليط المجمعات الاستهلاكية

