أخبار أسوان: تدخل سريع لتلبية استغاثة سيدة.. وجلسات للعمل الأهلي.. ومُتابعة لمشروعات حياة كريمة

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة الماضية أحداثًا متنوعة كان من أهمها:

استجابة فورية من محافظ أسوان لاستغاثة أم لفتاة مريضة نفسياً

ففى استجابة إنسانية سريعة من اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان لإستغاثة السيدة ن . م . ع 56 سنة ، والدة الفتاه ن . م . ح 18 سنة ، والتى تعانى من أمراض وإضطرابات نفسية أدت إلى تكرر هروبها أكثر من مرة من منزل أسرتها البسيط.



محافظ أسوان يتفقد لوحة توزيع كهرباء فارس بكوم أمبو

تفقد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان مشروع لوحة توزيع وإحلال وتجديد شبكة الكهرباء بقرية فارس بمركز كوم أمبو بنسبة تنفيذ 100% ، والتى تم تنفيذها بواسطة جهاز التعمير بتكلفة تقديرية تصل إلى 25 مليون جنيه ، وتم والتشغيل التجريبى لها لخدمة أكثر من 15 ألف نسمة.

أكد الدكتور إسماعيل كمال على أهمية لوحة التوزيع فى التغلب على المشاكل الدورية عبر الكايلات البحرية الرابطة بين قرية فارس ومحطة محولات كلابشة ، وتحقيق العوائد الإيجابية منها فور التشغيل الكامل لها لخدمة أهالى القرية بالشكل المطلوب.

جهود متنوعة

محافظ أسوان يتفقد مجمع الخدمات الحكومية بقرية فارس في كوم أمبو

واصل اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان جولاته الميدانية بتفقد المشروعات المدرجة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى داخل قرية فارس بمركز كوم أمبو ، ومن بينها مجمع الخدمات الحكومية بالمركز التكنولوجى بالقرية.

وأكد الدكتور إسماعيل كمال، أن مجمعات الخدمات الحكومية حققت نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين داخل القرى المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " حيث ساهمت فى تخفيف وأعباء مشقة التنقل للمدينة للحصول على الخدمات المطلوبة.

محافظ أسوان يستعرض مخرجات وثيقة إستراتيجية العمل الأهلي وفق رؤية 2040

استعرض اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان مخرجات وثيقة " إستراتيجية العمل الأهلى بمحافظة أسوان " فى الجلسة الحوارية النقاشية التى تم عقدها بحضور الوزيرة السفيرة نبيلة مكرم رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، والمهندس عمرو لاشين نائب المحافظ ، فضلاً عن مشاركة متميزة للأساتذة الأكاديميين ورؤساء الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى والبنوك الوطنية والقطاع الخاص .



نائب محافظ أسوان يشهد الجلسة الحوارية الثانية لاستعراض مستخرجات إستراتيجية العمل الأهلى التنموي

كلف اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان نائبه المهندس عمرو لاشين بالمشاركة فى فعاليات الجلسة الحوارية الثانية لإستكمال لإستعراض مخراجات " إستراتيجية العمل الأهلى بمحافظة أسوان ".