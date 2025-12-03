النفط يتراجع وسط ترقب لنتائج مُحادثات إنهاء حرب أوكرانيا



تراجع النفط في جلسة تداول متقلبة بينما قيّم المتعاملون حالة الصراع بين روسيا وأوكرانيا في يوم مهم لمفاوضات السلام.

وانخفض خام "برنت" لتسوية فبراير بنسبة 1.1% ليغلق عند 62.45 دولار للبرميل. وتأرجح خام "غرب تكساس الوسيط" في نطاق يبلغ نحو 1.40 دولار، متراجعاً بنسبة 1.2% ليغلق فوق 58 دولاراً للبرميل.

وهدّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باتخاذ إجراءات انتقامية محتملة ضد السفن التابعة لدول تساعد أوكرانيا في حربها، وفقاً لوكالة "إنترفاكس".

لكنه شدد أيضاً على الحاجة إلى تحقيق نمو اقتصادي في روسيا، مشيراً في تصريحات أخرى إلى أن الحكومة غير راضية عن الاختلالات الناشئة في بعض الصناعات. وتأتي هذه التعليقات في وقت يكافح فيه منتجو النفط الروس وسط انخفاض أسعار الخام والعقوبات وارتفاع قيمة العملة.

ضغوط متزايدة تضغط على الإمدادات

وصل المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف إلى موسكو للقاء بوتين، الذي زعم أن مدينة أوكرانية رئيسية قد سقطت بيد روسيا، عشية المحادثات المقررة يوم الثلاثاء حول خطة سلام محتملة لإنهاء الحرب. وخلال الأسبوع الماضي، تعرّضت أربع ناقلات نفط روسية لهجمات، ما يمثل ارتفاعاً حاداً في الضربات التي تستهدف السفن المرتبطة بموسكو.