إحالة مالك محل وابنه للمُحاكمة الجنائية بتهمة إنهاء حياة مُسن بالصف

قرّرت جهات التحقيق المختصة بالجيزة، إحالة مالك محل وابنه للمُحاكمة الجنائية، بتهمة قتـ.ـل مُسن لخلافات بينهم على سب أحد المتهمين الأطفال أثناء لهوهم في الصف بالجيزة.

تفاصيل الواقعة



وجهت النيابة العامة للمتهمين جريمة التعدي على مُسن بالضرب بسبب خلافات سابقة، كما وجه لهم جريمة قتـ.ـل المجني عليه بدون سبق اصرار وترصد.

تلقى رجال مباحث مركز شرطة الصف، بلاغا يفيد مقتــل مُسن، تعرض لاعتداء على يد شخصين، وتوصلت التحريات إلى أن مالك محل وابنه اعتديا على المجني عليه، وأصابه أحدهما بعصا خشبية، ما أسفر عن مصرعه.

وكشفت تحريات رجال المباحث أن المجني عليه عاتب أحد المتهمين، لتوجيه سباب لأطفال أثناء لهوهم، ما أدى لنشوب مشادة كلامية انتهت بمقتل المجني عليه.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهمين بارتكاب الجريمة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق، التي أمرت بتشريح جثة المتوفى، لإعداد تقرير وافي عن سبب الوفاة، واستدعاء شهود العيان في الحادث، وتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث.