جامعة بنها تنظم قافلة توعوية عن الصناعات الصغيرة والمشغولات اليدوية بشبين القناطر

نظمت كلية الفنون التطبيقية بجامعة بنها، قافلة توعوية عن الصناعات الصغيرة والمشغولات اليدوية بمركز التنمية الشبابية في شبين القناطر ، وذلك في إطار حرص الجامعة على تشجيع توطين الحرف اليدوية كونها أحد أشكال ريادة الأعمال والتي تهدف إلى تمكين المرأة اقتصاديا.



جاء ذلك برعاية الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها ، والدكتور أسامة ندا عميد كليةالفنون التطبيقية والدكتورة نيفين فاروق وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، وبتنسيق الأستاذة رانيا معتز أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور وليد الفرماوى مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية.

وتضمنت القافلة عقد مجموعة من ورش العمل للتوعية الأهالي ببعض الحرف اليدوية وأهميتها للفرد والمجتمع ، وتم التدريب على عدد من الحرف كصناعة الحقائب والمحافظ والتطريز اليدوي وصناعة الحلى باستخدام السلك والخرز بمركز التنميه الشبابية في شبين القناطر.