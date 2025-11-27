قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بتكلفة 6 ملايين جنيه.. محافظ الشرقية يتابع تركيب الإنترلوك بشيبة النكارية في الزقازيق
وزير الخارجية يتوجه إلى برشلونة للمشاركة في المنتدى الإقليمي للاتحاد من أجل المتوسط
مدرب المصري: جاهزون لعبور زيسكو وصدارة المجموعة بـ الكونفدرالية
أحمد حسن يكشف تطورات تجديد أحمد حمدي مع الزمالك
شتيمة وتهديد .. مُحاكمة والدة شيماء جمال 15 يناير لسب مُحاميي خصومها
سعر الذهب يتحرك اليوم 27-11-2025
عدي الدباغ ينضم لبعثة الزمالك في جنوب أفريقيا
لمدة 3 أشهر.. تحويلات مرورية جديدة بشارع الهرم
في أجواء حوارية.. الرئيس السيسي يشيد بوعي طلاب جامعة القاهرة خلال زيارتهم للأكاديمية العسكرية
بعد تعافيه من المرض.. تامر حسني يتبرع بأجره في حفله بقصر عابدين 20 ديسمبر
زيت الزيتون والليمون الأبرز.. 7علاجات طبيعية تساعد في تخفيف الإمساك
بقدرة شحن طلقة.. إليك أفضل شاحن بالأسواق في 2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس جامعة بنها : اعتماد 11 برنامجا أكاديميا من هيئة جودة التعليم

رئيس جامعة بنها
رئيس جامعة بنها
إبراهيم الهواري

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها ،  اعتماد مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم عدد 11  من البرامج الأكاديمية بكليات الجامعة .


وأشار " الجيزاوي " إلي أن البرامج المعتمدة هي  برنامج النحت والتشكيل المعمارى والترميم ، و برنامج المنتجات المعمارية والحلي بكلية الفنون التطبيقية ، وبرنامج بكالوريوس في العلوم والتربية ( تخصص الرياضيات) عام ، و برنامج بكالوريوس في العلوم والتربية (برنامج الفيزياء) عام بكلية التربية .


كما تم اعتماد برنامج التكنولوجيا الحيوية الزراعية ، وبرنامج وقاية النبات ، وبرنامج علوم الأغذية بكلية الزراعة بمشتهر ، واعتماد برنامج التكنولوجيا الحيوية  ، و برنامج الجيولوجيا ، وبرنامج علوم الحاسب  ، وبرنامج الكيمياء بكلية العلوم.

اعتماد البرامج

 ووجه " الجيزاوي " التهنئة والشكر لكل منسوبي الكليات التي تم اعتماد برامج بها ، ولمركز ضمان الجودة والاعتماد بالجامعة على دورهم وجهودهم في اعتماد البرامج.


وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي حرص جامعة بنها علي توفير كافة الإمكانيات اللازمة لاعتماد كافة البرامج الأكاديمية والاعتماد المؤسسي لكلياتها في ضوء تعزيز جودة الأداء المؤسسي بالجامعة ، وأن تكون نموذجا رائدا للجامعات المصرية في التعليم والبحث العلمي والحياة الجامعية والمجتمعية ، و تطوير برامجها بما يساهم في مواكبة متطلبات سوق العمل.

القليوبية محافظة القليوبية رئيس جامعة بنها جامعة بنها إدارة الهيئة القومية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هبة الزياد

دون مقدمات أو أمراض.. مصادر تكشف سبب وفاة الإعلامية هبة الزياد

هبة الزياد

سبب وفاة هبة الزياد بشكل مفاجئ.. تفاصيل

هبة الزيادة

بعد وفاتها بشكل مفاجئ.. من هي الإعلامية الراحلة هبة الزياد؟

عداد الكهرباء

باق 3 أيام.. تحذيرات لأصحاب عداد الكهرباء القديم

فيروس

أمر طبيعي.. جمال شعبان يحسم الجدل حول انتشار فيروس ماربورج في مصر

هبه الزياد

أحب حياتي التلفزيونية.. آخر ما نشرته الإعلامية هبة الزياد قبل وفاتها

البيض

البانيه رخص.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم الخميس

وزير التربية والتعليم

التعليم تنفي رفع الغياب بالمدارس وتحويل الدراسة لأونلاين لحماية الطلاب من فيروس ماربورج

ترشيحاتنا

مهرجان شرم الشيخ

سوق دولي يجمع قادة المهرجانات المسرحية في شرم الشيخ لبحث آفاق التعاون

كارثة طبيعية

هل هناك نية لتقديم جزء ثان من مسلسل "كارثة طبيعية"؟

عمر خيرت

بعد شفائه… عمر خيرت يحيي ثلاث حفلات كبرى في ديسمبر

بالصور

كيف يعمل فيروس ماربورج داخل الجسم؟.. أسباب ارتفاع معدل الوفيات

آلية عمل فيروس ماربورج داخل الجسم
آلية عمل فيروس ماربورج داخل الجسم
آلية عمل فيروس ماربورج داخل الجسم

بعد وفاة الإعلامية هبة الزياد أثناء النوم.. أسباب صادمة وراء الموت المفاجئ ليلًا

وفاة الإعلامية هبة الزياد أثناء النوم
وفاة الإعلامية هبة الزياد أثناء النوم
وفاة الإعلامية هبة الزياد أثناء النوم

القوات المسلحة ووزارة الاتصالات تحتفلان بتخريج أولى دورات برنامج ICC المكثف للمجندين في مجال التعهيد|صور

القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الاتصالات تحتفل بتخريج الدورة الأولى من برنامج التدريب المكثفICC للمجندين في مجال التعهيد
القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الاتصالات تحتفل بتخريج الدورة الأولى من برنامج التدريب المكثفICC للمجندين في مجال التعهيد
القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الاتصالات تحتفل بتخريج الدورة الأولى من برنامج التدريب المكثفICC للمجندين في مجال التعهيد

للشغل والمدرسة.. عمل فطائر الجبنة السريعة

طريقة عمل فطاير بالجبنة
طريقة عمل فطاير بالجبنة
طريقة عمل فطاير بالجبنة

فيديو

وفاة هبة الزياد

رحيل مفاجئ يهز الإعلام.. من هي هبة الزياد؟

القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الاتصالات تحتفل بتخريج الدورة الأولى من برنامج التدريب المكثفICC للمجندين في مجال التعهيد

القوات المسلحة ووزارة الاتصالات تحتفلان بتخريج أولى دورات برنامج ICC المكثف للمجندين في مجال التعهيد|صور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

المزيد