رئيس جامعة بنها : اعتماد 11 برنامجا أكاديميا من هيئة جودة التعليم

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها ، اعتماد مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم عدد 11 من البرامج الأكاديمية بكليات الجامعة .



وأشار " الجيزاوي " إلي أن البرامج المعتمدة هي برنامج النحت والتشكيل المعمارى والترميم ، و برنامج المنتجات المعمارية والحلي بكلية الفنون التطبيقية ، وبرنامج بكالوريوس في العلوم والتربية ( تخصص الرياضيات) عام ، و برنامج بكالوريوس في العلوم والتربية (برنامج الفيزياء) عام بكلية التربية .



كما تم اعتماد برنامج التكنولوجيا الحيوية الزراعية ، وبرنامج وقاية النبات ، وبرنامج علوم الأغذية بكلية الزراعة بمشتهر ، واعتماد برنامج التكنولوجيا الحيوية ، و برنامج الجيولوجيا ، وبرنامج علوم الحاسب ، وبرنامج الكيمياء بكلية العلوم.

اعتماد البرامج

ووجه " الجيزاوي " التهنئة والشكر لكل منسوبي الكليات التي تم اعتماد برامج بها ، ولمركز ضمان الجودة والاعتماد بالجامعة على دورهم وجهودهم في اعتماد البرامج.



وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي حرص جامعة بنها علي توفير كافة الإمكانيات اللازمة لاعتماد كافة البرامج الأكاديمية والاعتماد المؤسسي لكلياتها في ضوء تعزيز جودة الأداء المؤسسي بالجامعة ، وأن تكون نموذجا رائدا للجامعات المصرية في التعليم والبحث العلمي والحياة الجامعية والمجتمعية ، و تطوير برامجها بما يساهم في مواكبة متطلبات سوق العمل.