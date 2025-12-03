أحمد فولي: مستوى الأمان في رياضة القفز بالمظلة يصل إلى 99%

أكد أحمد فولي مدرب قفز بالمظلات، أن الأمان في رياضة القفز بالمظلة يصل لـ 99%، وأن هذه الرياضة في الخمسينيات، وكانت عن طريق القوات المسلحة.

وأضاف فولي، خلال حواره ببرنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد دياب، ونهاد سمير، أن هذه اللعبة حدث بها تطوير وبدأت في الظهور بشكل قوي في السنوات الأخيرة، وأنها مثل أي لعبة بها بعض المخاطر.

ولفت إلى أنه قام بالقفز لـ مرات كثيرة جدا، وأنه بقوم بالتدريب، وأن اللاعب بعد 40 ثانية يقوم بتشغيل البراشوت، وأن اللاعب خلال شهرين يكون قادر على ممارسة اللعبة.

وأشار إلى أن هذه اللعبة يكون لها تأثير إيجابي على السياحة، وأن أي شخص بالعالم يمارس هذه اللعبة يريد أن يقوم بتنفيذها فوق الأهرامات.