صورايخ ودبابات ومسيرات في جناح باكستان بمعرض إيديكس 2025 .. صور
مدير أمن أسيوط يتفقد التمركزات الأمنية بمحيط اللجان الانتخابية
حماة الوطن يتابع التصويت في الدوائر الملغاة من المرحلة الأولى لانتخابات النواب
ارتفاع جماعي يعيد الزخم للبورصة المصرية في مستهل جلسة الأربعاء
بث مباشر.. الهيئة الوطنية للانتخابات تعقد مؤتمرا صحفيا
لأول مرة| روسيا تعرض صواريخ S400 وأحدث طائرتها المقاتلة في معرض إيديكس 2025.. صور
الوطنية للانتخابات تتابع لجان التصويت بـ20 دائرة بإعادة انتخابات المرحلة الأولى بمجلس النواب
خلال فعاليات معرض "EDEX 2025".. وزير الإنتاج الحربي ووزير الطاقة والتعدين البوسني يناقشان الشراكات الدفاعية
وزير الخارجية يلتقي مجموعة الصداقة البرلمانية المصرية الألمانية في البوندستاج
جامعة مطروح تنظّم زيارة علمية لطلابها إلى معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية
وصلوا 15.. الإدارية العليا تواصل تلقي الطعون على نتيجة المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب
وزير الصحة يبحث مع وفد سعودي توطين تصنيع الدواء وتوسيع البرامج الصحية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

أحمد فولي: مستوى الأمان في رياضة القفز بالمظلة يصل إلى 99%

أحمد فولي مدرب قفز بالمظلات
أحمد فولي مدرب قفز بالمظلات
البهى عمرو

أكد أحمد فولي مدرب قفز بالمظلات، أن الأمان في رياضة القفز بالمظلة يصل لـ 99%، وأن هذه الرياضة في الخمسينيات، وكانت عن طريق القوات المسلحة. 

وأضاف فولي، خلال حواره ببرنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد دياب، ونهاد سمير، أن هذه اللعبة حدث بها تطوير وبدأت في الظهور بشكل قوي في السنوات الأخيرة، وأنها مثل أي لعبة بها بعض المخاطر.

ولفت إلى أنه قام بالقفز لـ مرات كثيرة جدا، وأنه بقوم بالتدريب، وأن اللاعب بعد 40 ثانية يقوم بتشغيل البراشوت، وأن اللاعب خلال شهرين يكون قادر على ممارسة اللعبة.

وأشار إلى أن هذه اللعبة يكون لها تأثير إيجابي على السياحة، وأن أي شخص بالعالم يمارس هذه اللعبة يريد أن يقوم بتنفيذها فوق الأهرامات. 

قفز بالمظلات صباح البلد قناة صدى البلد السياحة

