قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدبولي عن إيديكس: الرئيس السيسي يولي اهتماما كبيرا بالصناعات الدفاعية
مدبولي: نستهدف إنشاء 10 آلاف غرفة فندقية قريبًا
أسعار الذهب اليوم في مصر .. عيار 21 بالمصنعية الآن
روسيا تجري مفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن التسوية في أوكرانيا
مدبولي: الدولة بصدد تحديث وثيقة الملكية.. وإجراءات كبيرة لتسهيل الاستثمار
بث مباشر.. مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي
مصادر تكشف مصير العشرات من مقاومي حماس بعد خروجهم من الأنفاق
القبض على المتهم بابتزاز وتهديد أميرة الذهب بمقاطع فيديو خادشة
جولة الإعادة بانتخابات النواب.. 5 مشاهد تلخص سير عملية التصويت
البيان الختامي لقمة الخليج: نرحب بمخرجات قمة شرم الشيخ للسلام
النيابة تستمع لأقوال رئيس اتحاد السباحة ومنظمي بطولة الجمهورية في وفاة لاعب الزهور
مكتب نتنياهو: نستعد لتسلم جثة محتجز عثر عليها شمال قطاع غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

هيئة قضايا الدولة تنظم محاضرات توعوية لمناهضة العنف ضد المرأة

جانب من المحاضرات
جانب من المحاضرات
إسلام دياب

في إطار حرص هيئة قضايا الدولة على دعم الجهود الوطنية الرامية إلى مناهضة العنف ضد المرأة، وتفعيلًا لتوجيهات المستشار الدكتور حسين مدكور رئيس هيئة قضايا الدولة، قامت أمانة شئون المرأة والرعاية الإنسانية والتطوير والحوكمة، برئاسة المستشارة مي مروان، بتنظيم سلسلة من المحاضرات التوعوية بمقر قطاع حدائق أكتوبر خلال يومي الاثنين والثلاثاء الموافق 1 و2 ديسمبر 2025.

وقد شهدت الفعاليات حضور المستشار حسن قرني رئيس قطاع إدارية عليا، و المستشار سامي الغضروفي رئيس قطاع قضاء إداري ، إلى جانب عدد من موظفات وموظفي هيئة قضايا الدولة من العاملين بالكادر الإداري.

وخلال الافتتاح، ألقى المستشار حسن قرني كلمة أكد فيها أهمية مناهضة العنف ضد المرأة، ودور المؤسسات الوطنية في تعزيز الوعي المجتمعي بهذه القضية، مشيرًا إلى ضرورة تضافر الجهود لحماية حقوق المرأة وتمكينها في مختلف المجالات.

وفي اليوم الأول من الفعاليات، قدّمت المستشارة ريم عصام محمد زكريا والمستشار مؤمن حسين سيد عبد الجليل محاضرات متخصصة تناولت قضايا العنف ضد المرأة، أشكاله، وآليات الوقاية والحماية.

أما في اليوم الثاني، فقد قدّمت كل من المستشارة إيمان صفوت سعد والمستشارة نهال علي حسن محاضرات معمّقة ركّزت على دور المؤسسات القانونية في مواجهة العنف، وتعزيز الوعي بحقوق المرأة داخل المجتمع وبيئة العمل.

وتأتي هذه الفعاليات ضمن سلسلة من الأنشطة التي تنفذها أمانة شئون المرأة في مختلف قطاعات الهيئة، دعمًا لحملة الـ 16 يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة، وتأكيدًا لدور هيئة قضايا الدولة في تعزيز حقوق المرأة وتمكينها.

قضايا الدولة مناهضة العنف ضد المرأة هيئة قضايا الدولة شئون المرأة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حريق

دون إصابات .. الحماية المدنية تنقذ عقارًا من حريق هائل بالقاهرة | صور

الجولان

123 دولة أيّدت القرار | الأمم المتحدة تدعو إسرائيل للانسحاب من «الجولان».. وسوريا تشكر مصر

ما يحدث للجسم عند التعرض للعطش الشديد

ماذا يحدث لجسمك عند التعرّض للعطش الشديد؟ .. نتائج صادمة

كولر

إعلامي: كولر سيتحدّث عن الأهلي بشكل «إيجابي».. وأيمن الرمادي «بيتمحك» في الزمالك

السد الاثيوبي

لم يُولّد كهرباء .. الأقمار الصناعية تكشف عجز السد الإثيوبي | فيديوجراف

ايديكس

إنتاج محلي 100%.. التمساح المصرية تلفت أنظار العالم وتتألق في «أيديكس2025»|هذه مميزاتها

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 3-12-2025

سيد عبد الحفيظ

اجتماع حاسم في المغرب .. تفاصيل مفاوضات الأهلي مع نجم الرجاء المغربي

ترشيحاتنا

الاسماعيلي

الإسماعيلي يبدأ تدريبات اليوم استعداداً لمواجهة الجونة

محمد شريف

خاص .. تحرك سريع من محمد شريف بعد المشادة مع حلمى طولان

يوسف محمد

شوبير عن وفاة سباح نادي الزهور: قلبي بيوجعني وماحدث لا يمكن تبريره

بالصور

لماذا تشعر المرأة بالتعب أكثر من الرجل؟ العلم يكشف أسبابا جديدة لم تكن معروفة

ماذا تشعر المرأة بالتعب أكثر من الرجل؟
ماذا تشعر المرأة بالتعب أكثر من الرجل؟
ماذا تشعر المرأة بالتعب أكثر من الرجل؟

يارا السكرى تخطف الأنظار فى جلسة تصوير رفقة كلبها

يارا السكرى تخطف الانظار رفقة كلبها
يارا السكرى تخطف الانظار رفقة كلبها
يارا السكرى تخطف الانظار رفقة كلبها

مكرونة ألفريدو بصدور الفراخ طريقة المطاعم العالمية.. المكونات بالخطوات

مكرونة ألفريدو بصدور الفراخ
مكرونة ألفريدو بصدور الفراخ
مكرونة ألفريدو بصدور الفراخ

طواجن البروتين والخضار للدايت المكونات وخطوات التحضير

طواجن البروتين مع الخضار
طواجن البروتين مع الخضار
طواجن البروتين مع الخضار

فيديو

وزير الدفاع ورئيس الأركان يعقدان عدد من اللقاءات الثنائية مع قادة الوفود العسكرية على هامش معرض إيديكس 2025

وزير الدفاع ورئيس الأركان يعقدان لقاءات ثنائية مع قادة الوفود العسكرية في إيديكس 2025

جناح دولة الإمارات في معرض إيديكس 2025

مسيرات ومدرعات وصواريخ تعمل بالذكاء الاصطناعي في جناح الإمارات بمعرض إيديكس 2025.. صور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: العدو الشرس والصديق الحميم

المزيد