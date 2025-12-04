مجهول خطفها وجري.. قرار بشأن سرقة حقيبة مجوهرات من عامل بمحل شهير بالجيزة

قررت جهات التحقيق سرعة إجراء تحريات المباحث حول واقعة سرقة حقيبة مجوهرات من عامل بمحل شهير بالجيزة.



تكثف الأجهزة الأمنية بالجيزة من جهودها لكشف ملابسات سرقة حقيبة مشغولات ذهبية من عامل بمحل مجوهرات شهير اثناء سيره بالشارع بمدينة الجيزة.



تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغًا من عامل بمحل مجوهرات شهير بتعرضه لسرقة حقيبة مليئة بالمشغولات الذهبية منه، وذكر أن الحقيبة خاصة بمحل مجوهرات شهير يعمل به داخل فندق فورسيزونز وأنه أثناء سيره بالقرب من الفندق خطف مجهول الحقيبة من يده وفر هاربًا.

وتم تشكيل فريق بحث لمراجعة خط سير العامل وكاميرات المراقبة بمحيط مكان تعرضه للسرقة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.