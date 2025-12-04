أكرم القصاص: المرحلة الثانية من انتخابات النواب أقل توتراً.. وتدخل الرئيس السيسي يرسّخ بناء برلمان حقيقي

قال الكاتب الصحفي أكرم القصاص إن المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب جاءت "أرحم" بكثير من المرحلة الأولى التي جرت في 13 محافظة، والتي شهدت مخالفات واضحة للجميع.

وأوضح "القصاص" خلال لقائه في برنامج الحياة اليوم على قناة الحياة أن المرحلة الثانية اتسمت بدرجة أقل من الارتباك، ولم تشهد سوى بطلان في دائرتين فقط.

الشخصيات المعارضة

وأشار إلى أن عدداً من الشخصيات المعارضة حققت نجاحاً لافتاً، إلى جانب وجود شخصيات سياسية صاحبة تأثير تخوض جولة الإعادة.

وأكد أن المرحلة الثانية تضمنت نحو 100 مرشح مستقل، وهو ما اعتبره تطوراً إيجابياً يعكس تنوع المشهد السياسي.

وأضاف: “الانتخابات في كل دول العالم يحدث حولها خلافات.. حتى في أمريكا ما زالوا يختلفون حول الانتخابات، لذلك لا داعي للقلق أو استغلال الأمر لتشويه الصورة".

تدخل الرئيس السيسي

وفي سياق آخر، شدد أكرم القصاص على أن تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي لحسم بعض الملفات كان خطوة مهمة، باعتباره حكماً بين السلطات، لافتاً إلى أن الرئيس يسبق الأحداث ومدرك تماماً لأهمية بناء برلمان حقيقي يليق بالجمهورية الجديدة، وهو ما يستوجب اختلافاً في الأداء والمعايير.