لا تتجاهلها .. طرق لعلاج حصوات الكلي

يعاني الكثير من حصوات الكلي والتي تسبب الآلام للمريض ويبحث المرضى عن العلاج المناسب ويعتمد علاج حصوات الكلى على حجم الحصوة، مكانها، ونوعها، إضافة إلى الأعراض التي يعاني منها المريض.

إليك أكثر الطرق شيوعاً

أولاً: العلاج المنزلي للحصوات الصغيرة (أقل من 5 مم):



يمكن أن تخرج من تلقاء نفسها خلال أيام إلى أسابيع:

1. الإكثار من شرب الماء

شرب 2–3 لتر يوميًا يساعد على دفع الحصوة للخارج.

2. مسكنات الألم

مثل .(حسب الحالة الصحية وتحت إشراف طبي).



3. أدوية موسعة للحالب

تساعد على تمرير الحصوة بسهولة

(لا تُؤخذ إلا بوصفة طبيب).

4. مشروبات تساعد على خروج الحصوة

عصير الليمون (يحتوي على حمض الستريك الذي يمنع تكوّن الحصوات).

ماء الشعير.

عصير الرمان.

شرب ماء دافئ بكثرة.

ثانياً: علاج الحصوات المتوسطة أو الكبيرة:

1. تفتيت الحصوات بالموجات التصادمية (ESWL)

مناسب لحصوات الكلى من 5 مم إلى 2 سم.

يتم بدون جراحة ويخرج المريض في نفس اليوم.

2. قسطرة الحالب واستخراج الحصوة (URS)

إذا كانت في الحالب أو كبيرة الحجم.

تتم باستخدام كاميرا صغيرة عبر مجرى البول.

3. جراحة المنظار (PCNL)

تُستخدم للحصوات الكبيرة جدًا (أكبر من 2 سم).

يتم عمل فتحة صغيرة في الظهر للوصول للكلى وتفتيت الحصوة.

ثالثاً: الوقاية من تكرار الحصوات

حتى بعد العلاج، من المهم منع عودتها:

1. شرب كمية كافية من الماء

الحفاظ على بول فاتح اللون.

2. تقليل الأملاح

تقليل المخللات والوجبات السريعة والجبن الرومي.

3. تقليل البروتين الحيواني

الإكثار من الخضروات والفواكه.

4. عدم الإكثار من فيتامين C الصناعي

5. تحليل البول ومعرفة نوع الحصوة

حصوات الكالسيوم تختلف عن حصوات اليوريك أسيد أو الأوكسالات، وبالتالي لكل منها نظام غذائي خاص.