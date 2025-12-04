قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اطلاق شارة البدء لإفتتاح النسخة السادسة من الأولمبياد الرياضي للمحافظات الحدودية

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

نيابة عن اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر ، قامت الأستاذة ماجدة حنا ، نائب المحافظ ، ظهر اليوم، بإيقاد شعلة الأولمبياد الرياضي للمحافظات الحدودية ، أمام الديوان العام ، وإطلاق شارة البدء لإفتتاح النسخة السادسة من الأولمبياد بالمحافظة ، بحضور الاستاذ فراج عبد المقصود مدير مديرية الشباب والرياضة و العديد من القيادات بالمديرية

ومن جانبها وجهت نائب المحافظ الشكر لجميع القائمين على إقامة هذه البطولة ، متمنية التوفيق لجميع الفرق المشاركة .

تأتي هذه البطولة في إطار حرص الدولة علي تنمية المناطق الحدودية ، كما تهدف إلي زيادة قاعدة الممارسة الرياضية لأبناء تلك المحافظات بما يضمن تمثيل أبنائها في العديد من الأنشطة الرياضية التي تنفذها وزارة الشباب واكتشاف المواهب ورعايتها ضمن مشروع وبرنامج الوزارة .

يذكر أن المرحلة التمهيدية لأولمبياد المحافظات الحدودية تقام خلال شهري نوفمبر وديسمبر 2025 ، بمشاركة طلاب وطالبات المدارس والجامعات ومراكز الشباب بتلك المحافظات ، حيث ستقام المنافسات في العديد من الألعاب الرياضية مثل ( رفع اثقال _ العاب قوي _ تنس الطاوله _ كرة اليد _ الكاراتيه _ المصارعة _ كرة السلة _ الكرة الطائرة _ كرة القدم الخماسية _ تنس الطاولة ورفع الأثقال لذوي الاحتياجات الخاصة ) ، وستقام المرحلة النهائية للأولمبياد لتحديد الفائزين بمحافظة الوادي الجديد خلال الفترة من 28 / 1 حتي 2 / 2 / 2026 .

