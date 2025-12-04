اطلاق شارة البدء لإفتتاح النسخة السادسة من الأولمبياد الرياضي للمحافظات الحدودية

نيابة عن اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر ، قامت الأستاذة ماجدة حنا ، نائب المحافظ ، ظهر اليوم، بإيقاد شعلة الأولمبياد الرياضي للمحافظات الحدودية ، أمام الديوان العام ، وإطلاق شارة البدء لإفتتاح النسخة السادسة من الأولمبياد بالمحافظة ، بحضور الاستاذ فراج عبد المقصود مدير مديرية الشباب والرياضة و العديد من القيادات بالمديرية

ومن جانبها وجهت نائب المحافظ الشكر لجميع القائمين على إقامة هذه البطولة ، متمنية التوفيق لجميع الفرق المشاركة .

تأتي هذه البطولة في إطار حرص الدولة علي تنمية المناطق الحدودية ، كما تهدف إلي زيادة قاعدة الممارسة الرياضية لأبناء تلك المحافظات بما يضمن تمثيل أبنائها في العديد من الأنشطة الرياضية التي تنفذها وزارة الشباب واكتشاف المواهب ورعايتها ضمن مشروع وبرنامج الوزارة .

يذكر أن المرحلة التمهيدية لأولمبياد المحافظات الحدودية تقام خلال شهري نوفمبر وديسمبر 2025 ، بمشاركة طلاب وطالبات المدارس والجامعات ومراكز الشباب بتلك المحافظات ، حيث ستقام المنافسات في العديد من الألعاب الرياضية مثل ( رفع اثقال _ العاب قوي _ تنس الطاوله _ كرة اليد _ الكاراتيه _ المصارعة _ كرة السلة _ الكرة الطائرة _ كرة القدم الخماسية _ تنس الطاولة ورفع الأثقال لذوي الاحتياجات الخاصة ) ، وستقام المرحلة النهائية للأولمبياد لتحديد الفائزين بمحافظة الوادي الجديد خلال الفترة من 28 / 1 حتي 2 / 2 / 2026 .