مصطفى قمر يُعلن عن جولة حفلات جديدة في امريكا

أعلن الفنان مصطفي قمر عن إطلاق جولة حفلات جديدة في الولايات المتحدة موجهة للجاليات العربية، وذلك تزامنًا مع احتفاله بطرح ألبومه الغنائي الجديد.

وكشف مصطفي قمر عبر مقطع فيديو بثه على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، عن موعد أولى حفلات الجولة، والتي تنطلق من العاصمة الأمريكية واشنطن في 8 يناير المقبل، مؤكدًا استعداده لتقديم باقة من أعماله الحديثة إلى جانب أشهر أغانيه التي عرفها الجمهور على مدار مشواره.

وكان قد طرح النجم مصطفى قمر رابع أغانى ألبومه الجديد بعنوان كداب وهى من كلمات أحمد سليم وتوزيع وميكس وماستر كريم عبد الوهاب وألحان مصطفى قمر وجيتار مصطفى أصلان .

وتأتى الأغنية الرابعة بعد نجاح 3 أغانى طرحهم مصطفى قمر ونالوا اشادات واسعة من مواقع التواصل الاجتماعى، ومنهم أغنية حبيت من كلمات مصطفى ناصر وألحان عمرو مصطفى وتوزيع وميكس وماستر كريم عبد الوهاب.

كما طرح مؤخرا مصطفى قمر أغنيتين من ألبومه الجديد، الأولى تحمل اسم "أصل الأيام" من كلمات رمضان محمد وألحان محمد عبية وتوزيع وميكس وماستر كريم عبد الوهاب، وإخراج أكرم فاروق، والثانية تحمل اسم اللي كبرناه من كلمات أحمد شكري وألحان فارس فهمي وتوزيع كريم عبد الوهاب وميكس وماستر أمير محروس وإخراج أكرم فاروق، وتصدرت الترند عقب طرحها .