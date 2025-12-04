هاني رمزي: اعتراض شريف على تبديله أمام الكويت غير مبرر.. والكرة المصرية تفتقد للأساسيات

تحدث هاني رمزي نجم الكرة المصرية السابق، على تعادل منتخب مصر الثاني بالأمس امام منتخب الكويت في كأس العرب



وقال هاني رمزي في تصريحات مع كريم رمزي لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا أف ام: اداء منتخب مصر الثاني بالأمس كان جيدا ولكن النتيجة أحزنتنا لا سيما أننا كنا قريبين من الفوز

وأضاف: لكن اهدار الفرص هي افة الكرة المصرية حتى في أندية الدوري المصري الممتاز والكرة المصرية لا يوجد مهاجم هداف الذي مر نصف فرصة يترجمها لهدف

وتابع: اعتراض محمد شريف على تبديله غير مبرر، ومثل هذه الأمور تكون في الغرف المغلقة حتى لا يفقد علاقته بالمدرب أو اللاعب وهذه الأمور تقلل من قيمة اللاعب