نادين لبكي من مراكش إلى البحر الأحمر السينمائي

وصلت المخرجة والممثلة نادين لبكي إلى السجادة الحمراء لمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي لحضور حفل افتتاح الدورة الخامسة قادمة من المهرجان الدولي للفيلم بمراكش بعد أن قدمت جلسة حوارية مميزة.

مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي أعلن عن استمرار تواجد "منطقة الجماهير"، ضمن فعاليات الدورة الخامسة للمهرجان، لتكون منصة حصرية فريدة تجمع عشاق السينما مع نجومهم المفضلين على السجادة الحمراء، وذلك خلال عروض السجادة الحمراء التي ستجمع نخبة من النجوم من جميع أنحاء العالم خلال الدورة الرابعة المقرر انعقادها من 4 إلى 13 ديسمبر في مقر المهرجان النابض بالحياة في جدة التاريخية.

توفر "منطقة الجماهير" فرصة استثنائية للتفاعل المباشر مع أبرز نجوم السينما، حيث يمكن للجماهير وعُشاق السينما حضور لحظات وصول النجوم، وصناع الأفلام وتبادل الحديث معهم، والتقاط الصور التذكارية، وحتى الحصول على توقيعات حصرية تُوثق هذه اللحظات المميزة.

تهدف هذه المبادرة إلى تعزيز التواصل بين الجمهور وصنّاع الأفلام في أجواء احتفالية تفيض بالحماس تحت أضواء المهرجان الساحرة. إنها دعوة مفتوحة لجميع عشاق السينما للانضمام إلى أجواء المهرجان والاحتفاء بجمال الفن السابع ورموزه. وذلك في ساحة الثقافة.