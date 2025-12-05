قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أغلى 5 هواتف ذكية في العالم 2025.. مواصفات خارقة مقابل السعر

تشهد سوق الهواتف الذكية في 2025 حضورًا قويًا لفئة فائقة الفخامة، تجمع بين أحدث التقنيات ومكوّنات من الذهب والماس لتتحول من مجرد أجهزة تقنية إلى قطع استثمارية تحمل صفة “الأعمال الفنية المحمولة”.​

أغلى هاتف في العالم: Falcon Supernova iPhone 6 Pink Diamond

يتصدر Falcon Supernova iPhone 6 Pink Diamond قائمة أغلى الهواتف في العالم بسعر يناهز 48.5 مليون دولار، بفضل غطائه المصنوع من الذهب عيار 24 قيراطًا وحجر الماس الوردي الضخم المثبت على الجهة الخلفية.​

يعد الهاتف في جوهره iPhone 6 بمواصفات تقليدية مقارنة بهواتف 2025، لكن قيمته الحقيقية في ندرة الأحجار الكريمة المستخدمة وعدد الوحدات المحدود للغاية، ما يجعله أقرب إلى عمل فني موجه للأثرياء ومحافظ الاستثمار الخاصة أكثر من كونه أداة للاستخدام اليومي.​

iPhone 5 Black Diamond وStuart Hughes iPhone 4S Elite Gold

يأتي في المركز الثاني iPhone 5 Black Diamond بسعر يتجاوز 15.3 مليون دولار، وذلك بفضل إطار من الذهب الخالص وتطعيم الهاتف بمئات حبات الألماس حول الحواف وزر رئيسي من ماس أسود نادر.​

أما Stuart Hughes iPhone 4S Elite Gold فيحتل مرتبة متقدمة بسعر يقارب 9.4 مليون دولار، مع غطاء من الذهب عيار 24 قيراطًا وواجهة خلفية مرصعة بآلاف الألماسات، ليصبح الهاتف مثالًا كلاسيكيًا على دمج الحِرف اليدوية الفاخرة بالتقنية الحديثة.​

Diamond Crypto Smartphone وGoldvish Le Million

ضمن الخمسة الأوائل يظهر Diamond Crypto Smartphone من Gresso بسعر يزيد عن 1.3 مليون يورو، حيث يجمع بين هيكل من البلاتين والذهب الأبيض وشعار مرصع بالألماس، إضافة إلى تركيز كبير على التشفير وحماية البيانات لرجال الأعمال رفيعي المستوى.​

كما يحافظ Goldvish Le Million على مكانه التاريخي في قوائم الأغلى، بسعر يناهز المليون دولار، مع تصميم على شكل “قطعة مجوهرات” من الذهب المرصع بالألماس ومحدودية الإنتاج التي تزيد من قيمته كقطعة تجميع نادرة.​

مواصفات تقنية… لكنها ليست سبب السعر

ورغم أن معظم هذه الهواتف تعتمد على أجيال قديمة من أنظمة التشغيل والمعالجات، فإن الشركات المصممة تركّز على، استخدام معادن ثمينة (ذهب، بلاتين، تيتانيوم) وأحجار ألماس نادرة بأوزان معتمدة.

علاوة على تصميم يدوي محدود العدد يجعل كل وحدة تحمل رقمًا تسلسليًا فريدًا وقيمة تجميعية عالية.

بالاضافة إلى حلول أمان خاصة وتشفير عالي في بعض الموديلات الموجهة لرجال الأعمال.

في المقابل، تبقى الهواتف الرائدة “العادية” مثل Galaxy S25 Ultra وiPhone 16 Pro Max في نطاق 1200–1300 دولار تقريبًا، ما يوضح الفجوة الهائلة بين هواتف الاستعمال اليومي وهواتف الرفاهية القصوى التي تُسعَّر بناءً على قيمة المواد والندرة أكثر من مواصفاتها التقنية البحتة.

