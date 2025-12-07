أحمد السعدني يكشف أسرار تحضيره دوره الجديد في أحدث أفلامه

أكد الفنان أحمد السعدني أنه يحرص دائمًا على الانغماس الكامل في الشخصية التي يقدمها، مضيفًا: «بحاول أعيشه طول الوقت وأفكر فيه، لا أستطيع حصر طريقة معينة، لكن أحاول أن أصدقه وأحسه بصدق».

وقال أحمد السعدني خلال لقائه مع الإعلامية شيرين سليمان في برنامج «سبوت لايت» المذاع على قناة «صدى البلد» إن دوره الأخير في فيلم “ولنا في الخيال حب” كان أقرب إليه وأسهل في الأداء لأنه لمس جوانب شخصية قريبة منه منذ قراءة النص.

وأضاف أحمد السعدني أن التعاون مع المخرجة سارة رزيق أضاف للعمل بُعدًا مميزًا، مشيرًا إلى أنها موهوبة جدًا وتتمتع برؤية واضحة وتوجيه احترافي، واصفًا إياها بأنها فنانة حقيقية ومثقفة ومتذوقة للفن بكل أنواعه، من السينما إلى الموسيقى والرسم.

وتابع: «لم أشعر بالخوف أثناء التحضير، فقد عقدت جلسة واحدة مع سارة استمرت نصف ساعة فقط، وفي النهاية قلت لها: سأعمل هذا الفيلم معك».

وأوضح أحمد السعدني أن الحماس الذي وجدته لدى المخرجة شجعه على تقديم أفضل أداء له، موضحًا أن تجربته معها فاقت توقعاته.