هل مايان السيد مرتبطة بعمر رزيق؟.. أحمد السعدني يكشف عن مفاجأة

قال الفنان أحمد السعدني، إنه صاحب فكرة إشاعة ارتباط الفنانة مايان السيد، بالفنان عمر رزيق، معترفا بهذا الأمر على الهواء مباشرة قائلا "أنا صاحب الاشاعة".

وقال أحمد السعدني، خلال برنامج "معكم منى الشاذلي" على فضائية "أون": فكرنا نعمل صور لبعض ونكتب عليها "هابي فلانتين" والفلانتين الحقيقي يوم عرض الفيلم، فمايان وعمر نزلوا أول صورة ليهم هما الاتنين، وأنا كنت بصور فمنزلتش حاجة.

وتابع: مش قصدي منزلش والله بس أنا كنت بصور، وفجأة الأخبار نزلت ان في اتنين بيحبوا بعض، وأنا من هنا بعترف إني صاحب الإشاعة دي.

وأضاف: أنا خلصت المشهد ولقيت رسايل كتير بتقولي انت ليه منزلتش أنت لازم تنزل صورة حالا.