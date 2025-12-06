قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلمان

عربية النواب: إشادة "الهباش" تكشف 6 حقائق عن دور مصر في حماية فلسطين

النائب أحمد فؤاد أباظة رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب
النائب أحمد فؤاد أباظة رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب
فريدة محمد

ثمَّن النائب أحمد فؤاد أباظة رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب التصريحات المهمة التي أدلى بها الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، والتي أكد فيها أن مصر تقوم بدور ريادي ومحوري في دعم القضية الفلسطينية وحماية الشعب الفلسطيني، مشيراً إلى أن القاهرة كانت ولا تزال خط الدفاع الأول عن الحقوق الفلسطينية المشروعة.

واعتبر «أباظة» أن إشادة «الهباش» بمستوى التنسيق العالي بين القيادتين المصرية والفلسطينية لإفشال مخططات التهجير وإنهاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بمثابة دليل قاطع على ثبات الموقف المصري وعمق التزامه القومي تجاه القضية الفلسطينية، التي تمثل القضية المركزية الأولى للعرب.

وقال «أباظة» في بيان أصدره اليوم، إن تصريحات «الهباش» كشفت بوضوح عن 6 حقائق مهمة حول الدور التاريخي والمحوري الذي تقوم به مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في دعم الأشقاء الفلسطينيين، وهي :
1- مصر قائد إقليمي ثابت لا يتزحزح عن موقفه التاريخي حيث تتمسك مصر بثوابت قضية فلسطين، وتتعامل معها باعتبارها مسؤولية قومية وليست قضية حدود أو جغرافيا.
2- مصر تصدّرت الجهود لمنع تهجير الفلسطينيين ورفض مخططات تغيير الواقع الديموغرافي وأكدت للعالم أن تهجير الفلسطينيين «خط أحمر» لا يمكن تجاوزه تحت أي ظرف.
3- مصر تلعب الدور الأكثر تأثيراً في وقف إطلاق النار وإنهاء العدوان وقد أثمرت جهودها الدبلوماسية – عبر قنوات سياسية وأمنية – عن تعطيل مخططات التوسع والعدوان وتقليل الخسائر الإنسانية.
4- مصر شريان الدعم الإنساني الأول لغزة من خلال إرسال المساعدات، وإدارة معبر رفح، وتوفير ممرات آمنة للمصابين والمرضى، وهو دور لم تستطع أي دولة أخرى القيام به بهذا الحجم والالتزام.
5- القيادة المصرية شريك رئيسي في توحيد الموقف الفلسطيني حيث تحتضن القاهرة جلسات الحوار الوطني وتعمل على تقريب وجهات النظر وتثبيت الوحدة الوطنية الفلسطينية.
6- مصر تُقدّم للعالم نموذجاً في الدبلوماسية المسؤولة من خلال الضغط المستمر لإحياء مسار السلام وفق قرارات الشرعية الدولية، وحشد المواقف الإقليمية والدولية لوقف المجازر بحق المدنيين.

ودعا النائب أحمد فؤاد أباظة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والإنسانية من خلال فرض وقف فوري ودائم لإطلاق النار ووقف العدوان على قطاع غزة وتوفير حماية دولية عاجلة للشعب الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس وغزة وإلزام إسرائيل بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية وخاصة قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة بشأن إنهاء الاحتلال مطالباً بإحياء عملية السلام على أساس حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية ، ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب والانتهاكات الإسرائيلية التي طالت المدنيين والبنية التحتية والمستشفيات وضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون عوائق واعتبار الحصار جريمة يعاقب عليها القانون الدولي ومنع مخططات التهجير القسري وضمان بقاء الفلسطينيين على أرضهم باعتباره حقاً أصيلاً غير قابل للتفاوض.

وأكد «أباظة» في ختام بيانه أن مصر ستظل الداعم الأول لفلسطين، وأن موقفها الراسخ بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي يمثل صوت العقل والضمير في منطقة تموج بالاضطرابات، مشدداً على أن التاريخ سيكتب أن القاهرة وقفت، وما زالت، في الصف الأول دفاعاً عن الأرض والهوية والحق الفلسطيني، مهما طال الزمن أو اشتدت المؤامرات.

النائب أحمد فؤاد أباظة مستشار الرئيس الفلسطيني القضية الفلسطينية رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب الشعب الفلسطيني

