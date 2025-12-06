قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اعترافات سيدة للنيابة: طليقي هتك عرضى أمام طفلتنا |خاص
أحمد عبد القادر ميدو: الإخوان أداة لأجهزة معادية لمصر.. والدولة وقفت ضد مخطط التهجير
الحرارة تهبط لـ12 درجة.. تقلبات مفاجئة في حالة الطقس غدًا
اقتحم الاستوديو | عبد القادر ميدو يفاجئ أحمد موسى .. وهذا تصرّف الإعلامي
إصابة قوية لـ أكرم توفيق ولوان بيريرا في مواجهة مصر والإمارات بكأس العرب
حشيش وترامادول| كواليس سقط "ديلر" الطالبية في قبضة الأمن.. خاص
أحمد موسى: هل ييجي اليوم بريطانيا اللي عملت الإخوان تصنفهم تنظيم إرهابي؟
آخر تحديث لـ سعر الدولار اليوم السبت 6 ديسمبر 2025 في البنوك المصرية
أحمد موسى : الرئيس السيسي عايز يعمل 500 مدرسة يابانية في مصر
هيتخانقوا على الفلوس.. حسام الغمري يكشف عن الفضائح المتوقعة لجماعة الإخوان
أوكرانيا تنقل المواجهة للعمق الروسي .. تحوّل استراتيجي يستهدف شلّ الاقتصاد وردع موسكو
أحمد موسى: صندوق النقد الدولي يتحدث عن الاقتصاد المصري بشكل إيجابي
فن وثقافة

ميريهان حسين ضيفة الحلقة المقبلة من برنامج "لمن يهمه الفن"

تقى الجيزاوي

تحل الفنانة ميريهان حسين ضيفة على برنامج “لمن يهمه الفن” تقديم الإعلامية أميرة نور الذى يعرض على إذعة نغم اف ام غدا الأحد فى تمام الساعة ٦ مساءا، ومن المقرر أن تتحدث ميريهان عن نجاح  أغنيتها شهر ديسمبر وأعمالها المنتظرة.

وكانت طرحت الفنانة ميرهان حسين أحدث أعمالها الغنائية وهي أغنية شهر ديسمبر، وهي الأغنية الأولى من ألبوم شط قلبي.

وأغنية شهر ديسمبر من كلمات سمير طارق، ألحان جابر جمال، توزيع محمد هارون.

ونشرت ميرهان حسين مقطع فيديو من الأغنية عبر حسابها الخاص على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وكتبت عليها معلقة: "شهر ديسمبر يشبه ليا ماهو شهر عديم الاستقرار.. وانا شبهه مليون في المية".

وتابعت: "شهر ديسمبر out now  من ألبوم شط قلبي، أغنيتي الأولى من ألبومي الأول يارب تعجبكوا".

أعمال تنتظرها ميرهان حسين

جدير بالذكر أنه تنتظر ميرهان حسين العديد من الأعمال الفنية التي انتهت من تصويرها في الفترة الماضية، ومقرر عرضها قريبًا.

حيث تنتظر ميرهان خلال الفترة المقبلة عرض فيلم "الحارس" الذي يشارك في بطولته الفنان هاني سلامة، إلى جانب مرام علي، محمود عمرو ياسين، أحمد الرافعي ومحمد مهران، مع مشاركة عدد كبير من ضيوف الشرف.

ويقدّم الفيلم أحداثًا تدور في إطار من الغموض والإثارة حول التأثيرات السلبية لمواقع التواصل الاجتماعي، ومحاولة مجموعة من الشباب حل لغز غامض يتورطون فيه، ويضم العمل مشاهد مصورة خارج مصر تمنحه طابعًا بصريًا مختلفًا.

كما تترقب ميرهان عرض مسلسلها الجديد "الذنب"، وهو عمل اجتماعي قصير يتراوح بين 10 و15 حلقة، وتجسد خلاله شخصية محامية، بينما يقدم الفنان هاني سلامة دور طبيب نفسي.

المسلسل من إخراج رضا عبد الرازق، وتأليف شاهيناز الفقي، ويشارك في بطولته درة، ماجد المصري، محمد القس، وطارق النهري.

وتعيش ميرهان حالة من النشاط الفني، بينما يظل جمهورها في انتظار الإعلان الرسمي عن تفاصيل العمل الجديد الذي بدأت التلميح له مؤخرًا.

