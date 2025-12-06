ميريهان حسين ضيفة الحلقة المقبلة من برنامج "لمن يهمه الفن"

تحل الفنانة ميريهان حسين ضيفة على برنامج “لمن يهمه الفن” تقديم الإعلامية أميرة نور الذى يعرض على إذعة نغم اف ام غدا الأحد فى تمام الساعة ٦ مساءا، ومن المقرر أن تتحدث ميريهان عن نجاح أغنيتها شهر ديسمبر وأعمالها المنتظرة.

وكانت طرحت الفنانة ميرهان حسين أحدث أعمالها الغنائية وهي أغنية شهر ديسمبر، وهي الأغنية الأولى من ألبوم شط قلبي.

وأغنية شهر ديسمبر من كلمات سمير طارق، ألحان جابر جمال، توزيع محمد هارون.

ونشرت ميرهان حسين مقطع فيديو من الأغنية عبر حسابها الخاص على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وكتبت عليها معلقة: "شهر ديسمبر يشبه ليا ماهو شهر عديم الاستقرار.. وانا شبهه مليون في المية".

وتابعت: "شهر ديسمبر out now من ألبوم شط قلبي، أغنيتي الأولى من ألبومي الأول يارب تعجبكوا".

أعمال تنتظرها ميرهان حسين

جدير بالذكر أنه تنتظر ميرهان حسين العديد من الأعمال الفنية التي انتهت من تصويرها في الفترة الماضية، ومقرر عرضها قريبًا.

حيث تنتظر ميرهان خلال الفترة المقبلة عرض فيلم "الحارس" الذي يشارك في بطولته الفنان هاني سلامة، إلى جانب مرام علي، محمود عمرو ياسين، أحمد الرافعي ومحمد مهران، مع مشاركة عدد كبير من ضيوف الشرف.

ويقدّم الفيلم أحداثًا تدور في إطار من الغموض والإثارة حول التأثيرات السلبية لمواقع التواصل الاجتماعي، ومحاولة مجموعة من الشباب حل لغز غامض يتورطون فيه، ويضم العمل مشاهد مصورة خارج مصر تمنحه طابعًا بصريًا مختلفًا.

كما تترقب ميرهان عرض مسلسلها الجديد "الذنب"، وهو عمل اجتماعي قصير يتراوح بين 10 و15 حلقة، وتجسد خلاله شخصية محامية، بينما يقدم الفنان هاني سلامة دور طبيب نفسي.

المسلسل من إخراج رضا عبد الرازق، وتأليف شاهيناز الفقي، ويشارك في بطولته درة، ماجد المصري، محمد القس، وطارق النهري.

وتعيش ميرهان حالة من النشاط الفني، بينما يظل جمهورها في انتظار الإعلان الرسمي عن تفاصيل العمل الجديد الذي بدأت التلميح له مؤخرًا.