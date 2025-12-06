مدكور: شراكة الجامعات مع الجهات الحكومية والقطاع الصناعي ورواد الأعمال يعكس رؤية واضحة لدعم الاقتصاد

شارك النائب أسامة مدكور، عضو مجلس الشيوخ، أمين مساعد التنظيم بحزب مستقبل وطن، في فعاليات المؤتمر الثالث لخدمة المجتمع بجامعة المنوفية، والذي جاء هذا العام تحت شعار "ابتكار مستدام"، بمشاركة قيادات الجامعة وعدد من الخبراء ورواد الأعمال.

وجاءت مشاركة مدكور بدعوة من الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، والدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة ورئيس المؤتمر، حيث أشاد بالدور المتنامي للجامعة في تعزيز الابتكار وربط البحث العلمي باحتياجات المجتمع والصناعة.

وقال أسامة مدكور في تصريحات له خلال فعاليات المؤتمر: “جامعة المنوفية تقدم نموذجًا يحتذى به في تحويل الأفكار الإبداعية إلى مشروعات حقيقية تُسهم في دعم الاقتصاد الوطني، وما رأيته اليوم يؤكد أن الجامعات المصرية أصبحت شريكًا أساسيًا في بناء اقتصاد قوي قائم على الابتكار والمعرفة”.

وأكد عضو مجلس الشيوخ أن حرص الجامعة على بناء شراكات مع الجهات الحكومية والقطاع الصناعي ورواد الأعمال والمجتمع المدني؛ يعكس رؤية وطنية واضحة نحو دعم الصناعات الوطنية والمشروعات الحرفية، وإتاحة الفرص للشباب لتحويل أفكارهم إلى منتجات قابلة للتنفيذ والتسويق.

وأضاف أن هذا النهج يتماشى مع توجهات الدولة المصرية في تعزيز الصناعات المحلية، وتمكين الكفاءات الشابة، وتحقيق التنمية المستدامة من خلال الابتكار.