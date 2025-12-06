قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد التعادل مع الإمارات.. ترتيب مجموعة مصر في بطولة كأس العرب
جهزوا الملابس الثقيلة.. موعد بداية فصل الشتاء رسميًا
سيراميكا كليوباترا يحافظ على صدارة الدوري منفردا
التعادل 1-1 يحسم مواجهة مصر والإمارات في كأس العرب
حسن عبد النبي لمتسابق بدولة التلاوة: بيقلد كتير .. وياريت يقرا بصوته أفضل
ميت وللا حي | أمل تنهار بكلمات مبكية بعد اختفاء زوجها في ليبيا .. حكاية مؤسفة
مصطفي زيكو أفضل لاعب فى مباراة بيراميدز وبتروجيت
برلماني: رفع فيتش تصنيف مصر الائتماني يعكس نجاح الإصلاح الاقتصادي
مروان حمدي يدرك التعادل لمنتخب مصر في مرمى الإمارات بكأس العرب
بتروجيت يحرم بيراميدز من صدارة الدوري المصري
زيادة معاشات المحامين | تفاصيل انعقاد مهم لـ عمومية النقابة
ترتيب الدوري المصري بعد تعادل بيراميدز وبتروجيت
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

مدكور: شراكة الجامعات مع الجهات الحكومية والقطاع الصناعي ورواد الأعمال يعكس رؤية واضحة لدعم الاقتصاد

أسامة مدكور، عضو مجلس الشيوخ
أسامة مدكور، عضو مجلس الشيوخ
عبد الرحمن سرحان

شارك النائب أسامة مدكور، عضو مجلس الشيوخ، أمين مساعد التنظيم بحزب مستقبل وطن، في فعاليات المؤتمر الثالث لخدمة المجتمع بجامعة المنوفية، والذي جاء هذا العام تحت شعار "ابتكار مستدام"، بمشاركة قيادات الجامعة وعدد من الخبراء ورواد الأعمال.

وجاءت مشاركة مدكور بدعوة من الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، والدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة ورئيس المؤتمر، حيث أشاد بالدور المتنامي للجامعة في تعزيز الابتكار وربط البحث العلمي باحتياجات المجتمع والصناعة.

وقال أسامة مدكور في تصريحات له خلال فعاليات المؤتمر: “جامعة المنوفية تقدم نموذجًا يحتذى به في تحويل الأفكار الإبداعية إلى مشروعات حقيقية تُسهم في دعم الاقتصاد الوطني، وما رأيته اليوم يؤكد أن الجامعات المصرية أصبحت شريكًا أساسيًا في بناء اقتصاد قوي قائم على الابتكار والمعرفة”.

وأكد عضو مجلس الشيوخ أن حرص الجامعة على بناء شراكات مع الجهات الحكومية والقطاع الصناعي ورواد الأعمال والمجتمع المدني؛ يعكس رؤية وطنية واضحة نحو دعم الصناعات الوطنية والمشروعات الحرفية، وإتاحة الفرص للشباب لتحويل أفكارهم إلى منتجات قابلة للتنفيذ والتسويق.

وأضاف أن هذا النهج يتماشى مع توجهات الدولة المصرية في تعزيز الصناعات المحلية، وتمكين الكفاءات الشابة، وتحقيق التنمية المستدامة من خلال الابتكار.

مستقبل وطن المنوفية الشيوخ حزب مستقبل وطن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

500 جنيه| تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

500 جنيه| تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

الطقس في مصر

شرم الشيخ ودهب .. أمطار رعدية وسيول تضرب محافظات سيناء | حالة الطقس

وليد يوسف مع الفنان سعيد مختار

لله الأمر من قبل ومن بعد.. وفاة الفنان سعيد مختار

حالة الطقس

طقس مضطرب.. الأرصاد تحذر من أمطار غزيرة وسيول مرتقبة على هذه المناطق

انستاباي

ضغطة واحدة تضيع فلوسك..رسالة وهمية تسحب رصيدك على انستاباي InstaPay

حالة الطقس

حالة الطقس غدا الأحد 7-12-2025 .. أجواء شتوية وسقوط للأمطار

الشهادات البنكية

فلوس مضمونة.. أفضل عائد من شهادات البنك الأهلي المصري

صورة أرشيفية

اجازة نصف العام |التعليم: مدتها شهر لأولى و2 ابتدائي وأسبوعين لباقي الصفوف

ترشيحاتنا

ماجد المصري

بطولة ماجد المصري .. الاحتفال بانطلاق تصوير أولاد الراعي | والعرض رمضان 2026

شيراز وايمن زبيب

شيراز اللبنانية تطرح بدك تتحديني في دويتو مع أيمن زبيب .. فيديو

محمد فراج

محمد فراج وسيد رجب في العرض الخاص لفيلم "الست"

بالصور

تمنع السرطان وتقوى البروستاتا .. ثمرة غير متوقعة تحمى من أمراض خطيرة

الرمان
الرمان
الرمان

النجم اللبناني "رامي عياش" يحيي حفل زفاف فخم بحضور نجوم الفن المصري

رامي عياش
رامي عياش
رامي عياش

منى زكي بفستان أبيض كلاسيكي مع أحمد حلمي في العرض الخاص لفيلم الست

سيد رجب واحمد حلمي ومنى زكي
سيد رجب واحمد حلمي ومنى زكي
سيد رجب واحمد حلمي ومنى زكي

بطعم مشوي ولذيذ.. طريقة عمل كفتة الحاتي في المنزل

طريقة عمل كفتة الحاتي
طريقة عمل كفتة الحاتي
طريقة عمل كفتة الحاتي

فيديو

مصطفى قمر وزوجته

أول ظهور فني لها| مصطفى قمر وزوجته في كليب مش هاشوفك قبل طرحه ..شاهد

شيراز وايمن زبيب

شيراز اللبنانية تطرح بدك تتحديني في دويتو مع أيمن زبيب .. فيديو

صورة من اللقاء

رئيس الأركان رئيس يلتقي نظيره القطري لبحث التعاون العسكري المشترك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الإخوان بين سردية المظلومية وإكراهات التحول

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: نقاء البيئة وبناء المجتمع

الكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تحية لكل يد أحدثت فرقًا

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: السياحة البيئية .. "كنز مصر المفقود"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد