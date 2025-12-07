قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اندلاع حريق في مستشفى ديروط المركزي الجديد بأسيوط
قبل انطلاق جولة الإعادة.. 8 محظورات صارمة للدعاية في انتخابات النواب
الكهرباء تشيد بمبادرة "قياس كفاءة الطاقة" وتؤكد: خفض الاستهلاك 15% هدف استراتيجي
حريق مروّع في ملهى ليلي بالهند يودي بحياة 25 شخصًا
عيار 21 يسجل 5610 جنيهات.. تعرف على أسعار الذهب اليوم
الخليج يمدّ اليد لطهران.. البديوي يدعو لشراكة قائمة على حسن الجوار
بعد قليل.. استكمال جلسات محاكمة 76 متهما بخلية الهيكل الإداري في القطامية
رغم مرور شهرين على وقف إطلاق النار.. أونروا تحذّر من غياب أي تحسن حقيقي في غزة
وضع حجر أساس كنيسة "الفرسان الثلاثة" بمدينة السادات | صور
تركي الفيصل: إسرائيل الخطر الأكبر على استقرار الشرق الأوسط
كيف يتفكر الإنسان ويكون الفكر لله؟..على جمعة يوضح
تحذير..درع تشرنوبل النووي يفقد قدرته على الاحتواء
رغم استمرار النمو.. توقعات سلبية للاقتصاد اللبناني خلال الـ12 شهر المقبلة

لبنان- صورة أرشيفية
لبنان- صورة أرشيفية
علياء فوزى

للشهر الرابع على التوالي يشهد النشاط التجاري للشركات القطاع الخاص في لبنان نموا خلال نوفمبر الماضي، ودفع الارتفاع السريع  في مؤشر الطلبيّات الجديدة ثاني أسرع معدل في تاريخ الدراسة -الذي كان موازيا للمعدل السجل في سبتمبر- في نمو النشاط التجاري في لبنان.

 وأدى مستوى الطلب القوي إلى تسجيل ارتفاع أسرع في مستوى الإنتاج، بينما ارتفع مؤشر التوظيف والأنشطة الشرائية.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات في لبنان مسجلا 51.3 نقطة خلال نوفمبر 2025، مقارنة 50.6 نقطة في أكتوبر الماضي، مشيرا إلى تسارع التحسن في النشاط التجاري. 

وظلت قراءة المؤشر أعلى من المستوى المحايد بين النمو والانكماش، والمستوى المحايد للمؤشر عند 50 نقطة الذي يعكس حجم انكماش أو نمو أداء القطاع الخاص.

التوظيف

وأظهر مؤشر مديري المشتريات، الصادر عن ستاندرد آند بورز جلوبال (S&P Global)، تباطؤ معدل التوظيف في لبنان خلال نوفمبر الماضي بالمقارنة بأكتوبر 2025، والذي كان الأعلى له منذ 2013.

التضخم 

وشهدت أسعار شراء  المعادن "الحديد، والصلب، والذهب" ارتفاعا بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الواردات، والرسوم الجمركية،  أسعار الشحن. وفي المقابل، تسارع معدل تضخم أسعار المشتريات، ما أدى إلى ارتفاع إجمالي معدل تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج. 

ورغم ذلك، ارتفعت أسعار الإنتاج بأدنى معدل في ثلاثة أشهر.

توقعات سلبية 

رغم ارتفاع مستوى الثقة في النشاط التجاري في لبنان، إلا  توقعات للقطاع الخاص خلال العام المقبل ظلت  سلبية بوجه عام بسبب المخاوف الأمنية التي ابدتها الشركات والخوف من تصاعد الصراع بين إسرائيل وحزب الله.

وتعليقاً على نتائج مؤشر مدراء المشتريات خلال شهر نوفمبر 2025 قال الدكتور فادي عسيران المدير العام لبنك بلوم إنفست: "ارتفع مؤشر مدراء المشتريات من 50.6 نقطة في أكتوبر 2025 إلى 51.3 نقطة في نوفمبر الماضي وهو التحسن للشهر الرابع على التوالي في النشاط الاقتصادي لشركات القطاع الخاص اللبناني. وقد جاء النمو مدفوعاً بارتفاع قياسي في الطلبيات الجديدة مماثلا لذروة سبتمبر ، مما دعم الإنتاج، وعلى عكس زيادة الإنفاق قبيل زيارة البابا لاون الرابع عشر-بابا الفاتيكان-  إلى لبنان في ديسمبر الجاري، إضافة إلى تحسن الوصول إلى الأسواق الأجنبية ّ ومع ذلك، ظل التوقعات المستقبلية هشة حيث سجل مؤشر الإنتاج المستقبلي لـ 12 شهر المقبلة 40.1 نقطة مشيرا بوضوح إلى تقديم توقعات سلبية بشأن النشاط  التجاري خلال الـ12 شهر المقبلة للشهر السادس على التوالي، وسط مخاوف من تصاعد التوترات بين إسرائيل وحزب الله".

وتابع" وفي الواقع، استهدفت إسرائيل بيروت للمرة الأولى في عدة شهور كما نفذت أحد الهجمات الأكثر دموية منذ توقيع الهدنة. ولكن، ووسط هذه التحديات، أبقى مؤتمر بيروت 1 على آمال بتنفيذ إصلاحات واستقطاب الدعم الدولي، حيث أشارت المحادثات من صندوق النقد الدولي إلى إمكانية التوصل إلى اتفاق في المستقبل القريب".

