وصفة طبيعية تُخفي خصلات الشعر الأبيض دون صبغات| تعرفي عليها

في ظل تزايد المخاوف من أضرار صبغات الشعر الكيميائية وارتفاع تكلفتها، تبرز من جديد الوصفات التقليدية التي طالما اعتمدت عليها الشعوب في الصين والهند للحفاظ على صحة الشعر وإعادة لونه الطبيعي دون مواد ضارة.

وبحسب موقع uroilyhouse، يمكن إعداد وصفة بسيطة وفعّالة تُعيد للخصلات البيضاء لونها الداكن، باستخدام مكونات متاحة في كل منزل وبخطوات يسهل تطبيقها.

وصفة طبيعية لإخفاء الشعر الأبيض

تقوم هذه الطريقة على استخدام الشاي الأسود والروزماري، اللذين يتمتعان بخصائص تساعد على تغميق الشعر وتحفيز نموه.

طريقة التحضير

غلي 3 ملاعق كبيرة من الشاي الأسود مع 3 أكواب من الماء ، وإضافة ملعقة كبيرة من الروزماري أثناء الغلي.

مع ، وإضافة أثناء الغلي. يُترك الخليط حتى يبرد تمامًا، ثم يُصفّى ويوضع داخل بخاخة نظيفة.

يُحفظ الخليط في الثلاجة لمدة 24 ساعة قبل الاستخدام للحصول على أفضل نتيجة.

طريقة الاستخدام خطوة بخطوة

غسل الشعر كالمعتاد قبل وضع البلسم.

قبل وضع البلسم. رشّ الشاي الأسود على الشعر بكميات وفيرة وتركه أثناء الاستحمام.

على الشعر بكميات وفيرة وتركه أثناء الاستحمام. بعد الانتهاء، رشّي القليل من الخليط مرة أخرى واتركيه عدة دقائق قبل شطفه وتجفيفه بالمنشفة.

قبل شطفه وتجفيفه بالمنشفة. بعد مرور نحو ساعة ، ستلاحظين أن لون الشعر أصبح أغمق بشكل واضح.

، ستلاحظين أن لون الشعر أصبح أغمق بشكل واضح. يمكن إعادة التطبيق على الخصلات البيضاء وتركه لمدة 1–2 دقيقة ثم شطفه من جديد.

ثم شطفه من جديد. بعد الشطف الأخير، يوضع البلسم ويُجفف الشعر بشكل طبيعي أو باستخدام مجفف الهواء.

لماذا تنجح هذه الوصفة؟

يحتوي الشاي الأسود على الكافيين الذي ينشط بصيلات الشعر ويحفز نموّها، ما يجعل الشعر الرمادي – الضعيف بطبيعته – أكثر قوة ولمعانًا.

الذي ينشط بصيلات الشعر ويحفز نموّها، ما يجعل الشعر الرمادي – الضعيف بطبيعته – أكثر قوة ولمعانًا. يعمل الروزماري على تعزيز الدورة الدموية في فروة الرأس، مما يساعد على تثبيت اللون الطبيعي.

كلما تُرك الرذاذ لمدة أطول على الشعر، زادت قوة تأثيره ودكنة اللون.

نصائح مهمة لنتائج أفضل