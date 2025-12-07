قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اندلاع حريق في مستشفى ديروط المركزي الجديد بأسيوط
قبل انطلاق جولة الإعادة.. 8 محظورات صارمة للدعاية في انتخابات النواب
الكهرباء تشيد بمبادرة "قياس كفاءة الطاقة" وتؤكد: خفض الاستهلاك 15% هدف استراتيجي
حريق مروّع في ملهى ليلي بالهند يودي بحياة 25 شخصًا
عيار 21 يسجل 5610 جنيهات.. تعرف على أسعار الذهب اليوم
الخليج يمدّ اليد لطهران.. البديوي يدعو لشراكة قائمة على حسن الجوار
بعد قليل.. استكمال جلسات محاكمة 76 متهما بخلية الهيكل الإداري في القطامية
رغم مرور شهرين على وقف إطلاق النار.. أونروا تحذّر من غياب أي تحسن حقيقي في غزة
وضع حجر أساس كنيسة "الفرسان الثلاثة" بمدينة السادات | صور
تركي الفيصل: إسرائيل الخطر الأكبر على استقرار الشرق الأوسط
كيف يتفكر الإنسان ويكون الفكر لله؟..على جمعة يوضح
تحذير..درع تشرنوبل النووي يفقد قدرته على الاحتواء
أصل الحكاية

وصفة طبيعية تُخفي خصلات الشعر الأبيض دون صبغات| تعرفي عليها

ولاء خنيزي

في ظل تزايد المخاوف من أضرار صبغات الشعر الكيميائية وارتفاع تكلفتها، تبرز من جديد الوصفات التقليدية التي طالما اعتمدت عليها الشعوب في الصين والهند للحفاظ على صحة الشعر وإعادة لونه الطبيعي دون مواد ضارة. 

وبحسب موقع uroilyhouse، يمكن إعداد وصفة بسيطة وفعّالة تُعيد للخصلات البيضاء لونها الداكن، باستخدام مكونات متاحة في كل منزل وبخطوات يسهل تطبيقها.

وصفة طبيعية لإخفاء الشعر الأبيض

تقوم هذه الطريقة على استخدام الشاي الأسود والروزماري، اللذين يتمتعان بخصائص تساعد على تغميق الشعر وتحفيز نموه.

طريقة التحضير

  • غلي 3 ملاعق كبيرة من الشاي الأسود مع 3 أكواب من الماء، وإضافة ملعقة كبيرة من الروزماري أثناء الغلي.
  • يُترك الخليط حتى يبرد تمامًا، ثم يُصفّى ويوضع داخل بخاخة نظيفة.
  • يُحفظ الخليط في الثلاجة لمدة 24 ساعة قبل الاستخدام للحصول على أفضل نتيجة.

طريقة الاستخدام خطوة بخطوة

  • غسل الشعر كالمعتاد قبل وضع البلسم.
  • رشّ الشاي الأسود على الشعر بكميات وفيرة وتركه أثناء الاستحمام.
  • بعد الانتهاء، رشّي القليل من الخليط مرة أخرى واتركيه عدة دقائق قبل شطفه وتجفيفه بالمنشفة.
  • بعد مرور نحو ساعة، ستلاحظين أن لون الشعر أصبح أغمق بشكل واضح.
  • يمكن إعادة التطبيق على الخصلات البيضاء وتركه لمدة 1–2 دقيقة ثم شطفه من جديد.
  • بعد الشطف الأخير، يوضع البلسم ويُجفف الشعر بشكل طبيعي أو باستخدام مجفف الهواء.

لماذا تنجح هذه الوصفة؟

  • يحتوي الشاي الأسود على الكافيين الذي ينشط بصيلات الشعر ويحفز نموّها، ما يجعل الشعر الرمادي – الضعيف بطبيعته – أكثر قوة ولمعانًا.
  • يعمل الروزماري على تعزيز الدورة الدموية في فروة الرأس، مما يساعد على تثبيت اللون الطبيعي.
  • كلما تُرك الرذاذ لمدة أطول على الشعر، زادت قوة تأثيره ودكنة اللون.

نصائح مهمة لنتائج أفضل

  • يفضّل تجفيف الشعر بلطف لأن الضغط باستخدام المنشفة قد يسبب تكسر الشعر الرمادي الهش.
  • يمكن ترك رذاذ الشاي الأسود لمدة تصل إلى ساعة كاملة في كل مرة لتعميق اللون.
  • يبقى الخليط صالحًا للاستخدام لمدة أسبوعين عند حفظه في الثلاجة.
