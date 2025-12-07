قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الخارجية يبحث مع وزير الدولة الكندي التعاون التنموي ودعم جهود الإغاثة في غزة
رفع الطوارئ بالبحر الأحمر استعدادًا لذروة الاضطرابات الجوية
الحوثيون يشرعون بمحاكمة 13 مختطفًا بتهم التجسس على الولايات المتحدة وإسرائيل
افحصوها قبل الشراء.. تحذيرات من عيوب خطيرة في السيارات المستعملة
عمرو سلامة يُحذّر: غياب الزمالك سيقتل متعة الدوري المصري.. لهذه الأسباب
الأرصاد: طقس اليوم معتدل نهارًا وبارد ليلًا مع فرص لأمطار متفرقة ورياح
وزير الخارجية يؤكد من الدوحة أهمية وقف إطلاق النار في السودان ودعم الاستقرار الإقليمي
مصادر إسرائيلية: ترامب يوصي نتنياهو بالتحول للدبلوماسية
غدًا.. محاكمة المتهم بالاعتداء على طلاب مدرسة الإسكندرية للغات
إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم بين أتوبيس وسيارة ملاكي ببلقاس بالدقهلية
نفسي أجيب آيفون.. تفاصيل صادمة خلال محاكمة عامل بالسرقة في السلام
أونروا: تشخيص 508 أطفال في غزة بسوء تغذية حاد
حوادث

إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم بين أتوبيس وسيارة ملاكي ببلقاس بالدقهلية

همت الحسينى

أصيب 6 أشخاص بإصابات متفرقة إثر وقوع حادث تصادم بين أتوبيس وسيارة ملاكي بمركز بلقاس في محافظة الدقهلية.


وتلقى مدير أمن الدقهلية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع الحادث ووجود عدد من المصابين.


وانتقل ضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين إصابة كل من:

محمود أحمد عبد العظيم يونس (40 عامًا) – كدمة بالصدر.

عزيزة ناجي طه (30 عامًا) – كدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

ضحى محمد عبد الباقي (30 عامًا) – جرح قطعي بالذقن.

أحمد فتحي موسى (30 عامًا) – اشتباه كسر بالساق اليسرى.

نداء إبراهيم عوض حامد (20 عامًا) – كدمة بالقدم اليسرى.

بدر العاطي محمد أحمد (25 عامًا) – كدمات بالرأس والصدر.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى بلقاس لتلقي العلاج اللازم، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

