إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم بين أتوبيس وسيارة ملاكي ببلقاس بالدقهلية

أصيب 6 أشخاص بإصابات متفرقة إثر وقوع حادث تصادم بين أتوبيس وسيارة ملاكي بمركز بلقاس في محافظة الدقهلية.



وتلقى مدير أمن الدقهلية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع الحادث ووجود عدد من المصابين.



وانتقل ضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين إصابة كل من:

محمود أحمد عبد العظيم يونس (40 عامًا) – كدمة بالصدر.

عزيزة ناجي طه (30 عامًا) – كدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

ضحى محمد عبد الباقي (30 عامًا) – جرح قطعي بالذقن.

أحمد فتحي موسى (30 عامًا) – اشتباه كسر بالساق اليسرى.

نداء إبراهيم عوض حامد (20 عامًا) – كدمة بالقدم اليسرى.

بدر العاطي محمد أحمد (25 عامًا) – كدمات بالرأس والصدر.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى بلقاس لتلقي العلاج اللازم، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.