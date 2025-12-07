الثلاثاء.. الحكومة تفتتح الدورة العاشرة لمعرض " فوود افريكا "

يفتتح الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية - بعد غد الثلاثاء - فعاليات الدورة العاشرة للمعرض التجاري الدولي للأغذية والمشروبات “فوود افريكا”.

و يجري تنظيمه خلال الفترة من 9 الي 12 ديسمبر 2025 بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة ، وبرعاية كريمة من وزارت الصناعة والتموين والاستثمار والتجارة الخارجية وذلك بمشاركة اكثر من 1200 شركة تمثل 45 دولة، الى جانب دعوة اكثر من 500 مشترى دولى .

وقالت داليا قابيل المدير التنفيذى بالجهة المنظمة للمعرض – ان المعرض سيشهد افتتاح ثلاث فعاليات هامة اخرى تشمل معرض "باك بروسيس" للتعبئة والتغليف فى دورته السادسة الى جانب معرض "فريش افريكا" المتخصص فى مجال الحاصلات الزراعية ، بالإضافة الي معرض " تمور افريكا " و المتخصص فى قطاع التمور والذى يتم تنظيمه بالتعاون مع مركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية والتصنيع الزراعى التابع لوزارة الصناعة.

واشارت الى ان المعرض سيشهد مشاركة دولية متميزة باجمالى 14 جناح دولى من بينها جناحين لدولتى سلطنة عمان وفيتنام واللتان تشاركان لأول مرة ، فضلا عن مشاركة دولة الهند كضيف شرف المعرض لهذا العام ، لافتةً الى ان دورة هذا العام سوف تشهد إطلاق القطاع الخاص لأول منصة رقمية متكاملة للزراعة التعاقدية في مصر، والتي تعد نتاج للشراكة الاستراتيجية بين شركة محاصيل وشركة مافي للصناعات الزراعية ، حيث تُقدّم المنصة رقمنة كاملة لدورة الزراعة التعاقدية .

ولفتت قابيل الى ان دورة هذا العام من المعرض سوف تشهد تركيزاً كبيراً على دعم ومساندة رواد ورائدات الأعمال ، حيث سيتم تنظيم جناح لرواد الاعمال الأفارقة فى مجال الصناعات الغذائية ومنها ( جنوب افريقيا وكينيا وغانا والكونغو وغينيا ) وذلك بالتعاون مع بنك التصدير والاستيراد الافريقى ، فضلا عن التوسع فى جناح رائدات الاعمال والذى يتم تنظيمه تحت مظلة مشروع سمارت أجرى الممول من الحكومة الألمانية وبالتعاون مع غرفة الصناعات الغذائية وجمعية تنمية وتطوير الصادرات البستانية " هيا" .

واوضحت انه سيتم تنظيم العديد من الفعاليات المصاحبة للمعرض حيث ستعقد العديد من الجلسات النقاشية حول مستقبل قطاع الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية والتعبئة والتغليف ، فضلاً عن جلسات خاصة حول تعزيز تنافسية صادرات مصر الزراعية والغذائية وفرص الاستثمار المتاحة ،ومنتجات حلال ، وأطر تحقيق الاستدامة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة مع التركيز على محور التغير المناخى ، وفرص تنمية قطاع التمور من الحصاد المحلى وصولاً الى الأسواق العالمية ، ودور المرأة فى تشكيل مستقبل الغذاء والأعمال الزراعية ، فضلا عن آليات فتح أفاق جديدة لتنمية التجارة البينية للأغذية الزراعية فى افريقيا واستعراض استثمارات الاتحاد الأوروبى وبرامج البحث والابتكار فى قطاع الأغذية الزراعية ، وذلك بمشاركة كبيرة من الخبراء ورجال الأعمال والمتخصصين.

جدير بالذكر أن المعرض يقام بالتعاون مع عدد من الشركاء الاستراتيجيين وهم المجلس التصديرى للصناعات الغذائية ، والمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية ، وغرفة الصناعات الغذائية ، وهيئة سلامة الغذاء ، وجمعية تنمية و تطوير الصادرات البستانية - هيا، هيئة المعارض المصرية ، وجهاز التمثيل التجارى ، وجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر و الإبتكار الزراعى.

ويشارك فى الفعاليات عدداً من الهيئات والجهات الحكومية ومن بينها هيئة المواصفات والجودة والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ، ومصلحة الجمارك المصرية والمعمل المركزى لتحليل متبقيات المبيدات ومركز تطوير وسلامة الغذاء والحجر الزراعى وهيئة تنمية الصعيد والحجر البيطرى .

ومن ابرزالدول المشاركة فى فعاليات المعرض كل من الجزائر والبحرين والمملكة المتحدة والسعودية والامارات والولايات المتحدة الامريكية وألمانيا وروسيا والبرازيل واسبانيا والهند وباكستان وايطاليا والصين والكويت وبولندا وتركيا وكوريا الجنوبية وماليزيا وفرنسا ونيجيريا والأردن ، والمغرب وموريتانيا.