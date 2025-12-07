رئيس الوزراء يبحث مع وزيري الإنتاج الحربي والبترول مستجدات العمل وخطط التطوير

عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماع مع وزير الدولة للإنتاج الحربي بمقر مجلس الوزراء بالعاصم الجديدة لمتابعة ملفات عمل الوزارة.

وكان قد التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في وقت سابق، المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية؛ لاستعراض عدد من ملفات عمل الوزارة.

وتناول وزير البترول والثروة المعدنية عددًا من الملفات وكذا الجهود والأنشطة التي قامت بها الوزارة ونتائجها؛ استهلها بنتائج زيارته إلى لندن على رأس بعثة الأعمال المصرية البريطانية في مجال التعدين، موضحًا أنه قام بسلسلة من اللقاءات مع كبار المسئولين بمؤسسات التمويل العالمية والمبادرات الدولية الداعمة للشفافية في قطاع التعدين، وكذلك مسؤولي عدد من الشركات؛ لبحث فرص تعزيز التعاون، في إطار جهود الوزارة لتعزيز الاستثمار في هذا القطاع، وبهدف جذب مستثمرين جُدد، وأيضًا تعزيز الشراكة مع المستثمرين الحاليين.