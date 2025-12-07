قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخارجية يبحث مع وزير الدولة الكندي التعاون التنموي ودعم جهود الإغاثة في غزة
رفع الطوارئ بالبحر الأحمر استعدادًا لذروة الاضطرابات الجوية
الحوثيون يشرعون بمحاكمة 13 مختطفًا بتهم التجسس على الولايات المتحدة وإسرائيل
افحصوها قبل الشراء.. تحذيرات من عيوب خطيرة في السيارات المستعملة
عمرو سلامة يُحذّر: غياب الزمالك سيقتل متعة الدوري المصري.. لهذه الأسباب
الأرصاد: طقس اليوم معتدل نهارًا وبارد ليلًا مع فرص لأمطار متفرقة ورياح
وزير الخارجية يؤكد من الدوحة أهمية وقف إطلاق النار في السودان ودعم الاستقرار الإقليمي
مصادر إسرائيلية: ترامب يوصي نتنياهو بالتحول للدبلوماسية
غدًا.. محاكمة المتهم بالاعتداء على طلاب مدرسة الإسكندرية للغات
إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم بين أتوبيس وسيارة ملاكي ببلقاس بالدقهلية
نفسي أجيب آيفون.. تفاصيل صادمة خلال محاكمة عامل بالسرقة في السلام
أونروا: تشخيص 508 أطفال في غزة بسوء تغذية حاد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بسبب إصلاح خط مياه.. كثافات مرورية للقادم من المعادي والتجمع وأكتوبر والهرم باتجاه البحر الأعظم

كثافة مرورية
كثافة مرورية
أحمد زهران

أعلنت محافظة الجيزة أنه في إطار تنفيذ أعمال الإصلاحات بخط المياه بشارع البحر الأعظم والتي من المقرر انتهاءها خلال الساعات القادمة وذلك لضمان انتظام ضخ المياه بصورتها الطبيعية دون أي تأثير على الخدمة المقدمة للمواطنين . 

فقد يترتب على الأعمال حدوث بعض الكثافات المرورية المؤقتة للقادم من مناطق المعادي والتجمع وأكتوبر والهرم باتجاه منزل البحر الأعظم وحتى مدخل المنطقة السياحية وللقادم من طريق الواحات ومن منزل وصلة المريوطية للقادم من القوس الغربي وذلك لحين الانتهاء من الأعمال الجارية.

وأكدت المحافظة أنه تم الدفع بفرق الإدارة العامة للمرور وحي جنوب الجيزة بالموقع، مع تنفيذ مراقبة لحظية لحركة السير من خلال غرفة المتابعة بالمحافظة لضمان تيسير الحركة المرورية والتعامل الفوري مع أي طارئ، لحين الانتهاء من الأعمال وعودة الحركة إلى انتظامها الطبيعي.

كثافة مرورية محافظة الجيزة اخبار الجيزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حريق هائل في الهند

حريق مروّع في ملهى ليلي بالهند يودي بحياة 25 شخصًا

محمد صلاح

صلاح يفتح النار على سلوت بعد تعادل ليفربول مع ليدز

محمد صلاح

مدرب ليفربول يكشف سبب جلوس محمد صلاح على مقاعد البدلاء أمام ليدز

محمد صلاح

آرني سلوت حول غياب محمد صلاح: يجب علينا التعايش مع الوضع الحالي فمستقبله ينحصر في تمثيل منتخب بلاده

ياسين منصور و عمرو أديب

«أرض واحدة مش عارفين ناخدها».. عمرو أديب يُهاجم خطط تطوير ياسين منصور في الأهلي

عقد قران محمود بنتايج على كريمة أحمد سليمان

بين فسخ التعاقد والزواج .. قصة «بنتايج» مع الزمالك تنتهي بفستان الزفاف | تفاصيل

محمد صلاح

أخطر 10 تصريحات لـ محمد صلاح بعد تعثر ليفربول بالدوري الإنجليزي | ماذا قال؟

الذهب

سعر أقل عيار ذهب اليوم 7-12-2025

ترشيحاتنا

النوم

تسبب الخرف.. طبيب أعصاب يحذر من عادة ليلية شائعة وخطيرة

فراخ بصوص الكاري

من أبرز الأكلات الآسيوية.. طريقة عمل فراخ بصوص الكاري بأسهل الخطوات

الكلى

بتخليك لا عارف تاخد مسكنات ولا أدوية.. طرق الوقاية من أمراض الكلى

بالصور

أكثر من ربع مليون جنيه.. شاهد فستان نور الغندور الأبيض بمهرجان البحر الأحمر

نور الغندور
نور الغندور
نور الغندور

فيديو

سعيد مختار

حزن واسع بعد وفاة الفنان سعيد مختار.. وهذه أبرز محطاته الفنية | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الإخوان بين سردية المظلومية وإكراهات التحول

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: نقاء البيئة وبناء المجتمع

الكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تحية لكل يد أحدثت فرقًا

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: السياحة البيئية .. "كنز مصر المفقود"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد