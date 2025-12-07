سميتك سما.. الشامي يحيي حفلا غنائيا ساهرا في دبي

أحيا المطرب الشامي، حفلا غنائيا ساهرا ليلة أمس السبت 6 ديسمبر، في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وظهر الشامي، في الحفل مرتديا بدلة، وقميص أبيض، وقدم باقة متنوعة من أغانيه، منها: (دكتور، سميتك سما، خدني) وغيرها من الأغاني التي تفاعل معها الجمهور.

أغاني المطرب الشامي

في شهر يونيو 2025، أطلق النجم الشّاب الشامي ديو غنائي جديد، جمعه بالنجم تامر حسني، حمل عنوان "ملكة جمال الكون"، في عملٍ فنيّ متنوّع يجمع بين إيقاع الدبكة والمقسوم، في قالبٍ شرقيّ عصري.

وقدّم الشامي وتامر حسني توليفةً متكاملة من الإبداع، إذ تولّيا معًا الغناء، وشاركا أيضا في كتابة الكلمات وتلحين الأغنية.

وتولّى الشامي واليان دبس مهمة التوزيع الفني، فقدّما عملاً استثنائيًا أضفيا عليه نكهةً شرقيّة مميزة، ممّا عزّز من إيقاع الاغنية وأجوائها الصيفيّة.

أمّا تامر حسني فتولّى بنفسه مهمّة الإخراج، وقد صُوّر العمل في لبنان وتحديداً في منطقة الدامور، المعروفة بطبيعتها الساحرة وببحرها الأزرق.

المطرب الشامي

في منتصف شهر يوليو الماضي، أثيرت حالة من الجدل حول المطرب الشاب الشامي، بسبب موقف له في كواليس إحدى حفلاته التي قدمها مؤخرا، ضمن موسم الصيف.

وظهر الشامي، في مقطع متداول على السوشيال ميديا، بعدما تعثر وخلع حذاءه قبل أن يصعد إلى المسرح، ولكنه لم يرتدي الحذاء بنفسه مرة أخرى، بل جعل أحد معاونيه يقوم بربط الحذاء له.

تصرف الشامي، أثار جدلا على السوشيال ميديا، وجعل الكثيرون ينتقدون تصرفه، لا سيما أنه لا زال مطرب شاب، ولم يقدم حفلا معروفا باستثناء حفل واحد مع الفنان جورج وسوف.