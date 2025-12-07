بالأسماء .. إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم على طريق بنها شبرا الحر

شهد طريق شبرا بنها الحر عند نزلة الطريق الإقليمي، حادث تصادم بين سيارة نقل وسيارة ملاكي، ما أسفر عن إصابة أربعة أشخاص.



وجرى نقلهم للمستشفى التأمين الصحي في بنها وهم كل من : هند السيد عبد السلام تعاني من اشتباه كسر بالحوض إضافة إلى اشتباه ما بعد الارتجاج، وتتلقى الرعاية الطبية اللازمة،وأشرف السيد عبد السلام،ومصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، وحالته تحت المتابعة، وجيهان السيد عبد السلام الوحش تعاني من اشتباه ما بعد الارتجاج، وحالتها مستقرة نسبيًا، ومحمد يوسف محمد،مصاب باشتباه كسر في العمود الفقري، وتم وضعه تحت الملاحظة الدقيقة، وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.



وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارا بوقوع حادث تصادم بين سيارة نقل وسيارة ملاكى بطريق شبرا بنها الحر عند نزلة الطريق الإقليمي.



وعلى الفور انتقلت هيئة الإسعاف المصرية – فرع القليوبية، لمكان البلاغ فور وقوع الحادث، حيث تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتم تقديم الإسعافات الأولية للمصابين ونقلهم إلى مستشفيات الإخلاء لتلقي الرعاية الطبية اللازمة،حرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

