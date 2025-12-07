قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
المشاط: التغطية الصحية الشاملة حق لكل مواطن واستثمار أساسي في رأس المال البشري
تخيلوا لو الأهلي.. شوبير يطالب بعدم مشاركة لاعبي بيراميدز مع المنتخب
وزير التموين: التوسع في استخدام التكنولوجيا بالصوامع لرفع كفاءة تخزين الحبوب
مرشح سابق بالانتخابات يحرض ناخبين لتصوير فيديوهات تدعى توزيع رشاوى من منافسيه
الداخلية تكشف ادعاءات مرشح بتوزيع رشاوى في المنيل خلال إعادة المرحلة الثانية من الانتخابات
في ذكرى رحيل عمار الشريعي.. موسيقار أبصرته القلوب قبل العيون
وعدت فأوفت.. القابضة للصناعات الغذائية تطرح زيت 1.5 لتر على البطاقات التموينية
النادي تخلى عني.. محمد صلاح يقرر الرحيل عن ليفربول
رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لحديقتي الحيوان والأورمان
من يربح معركة ليفربول الداخلية.. محمد صلاح أم آرني سلوت؟
وزير الإنتاج الحربي يعرض على رئيس الوزراء الشركات الرابحة وأبرز الإنجازات
القبض على سائق توك توك تعدى على فتاة بالجيزة
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
حوادث

بالأسماء .. إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم على طريق بنها شبرا الحر

نقل المصابين
إبراهيم الهواري

شهد طريق شبرا بنها الحر عند نزلة الطريق الإقليمي، حادث تصادم بين سيارة نقل وسيارة ملاكي، ما أسفر عن إصابة أربعة أشخاص.


 وجرى نقلهم للمستشفى التأمين الصحي في بنها وهم كل من : هند السيد عبد السلام تعاني من اشتباه كسر بالحوض إضافة إلى اشتباه ما بعد الارتجاج، وتتلقى الرعاية الطبية اللازمة،وأشرف السيد عبد السلام،ومصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، وحالته تحت المتابعة، وجيهان السيد عبد السلام الوحش تعاني من اشتباه ما بعد الارتجاج، وحالتها مستقرة نسبيًا، ومحمد يوسف محمد،مصاب باشتباه كسر في العمود الفقري، وتم وضعه تحت الملاحظة الدقيقة، وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.


وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارا بوقوع حادث تصادم بين سيارة نقل وسيارة ملاكى بطريق شبرا بنها الحر عند نزلة الطريق الإقليمي.


وعلى الفور انتقلت  هيئة الإسعاف المصرية – فرع القليوبية، لمكان البلاغ  فور وقوع الحادث، حيث تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتم تقديم الإسعافات الأولية للمصابين ونقلهم إلى مستشفيات الإخلاء لتلقي الرعاية الطبية اللازمة،حرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.
 

القليوبية الطريق الإقليمي الطريق الحر بنها محافظة القليوبية

حريق هائل في الهند

حريق مروّع في ملهى ليلي بالهند يودي بحياة 25 شخصًا

محمد صلاح

مدرب ليفربول يكشف سبب جلوس محمد صلاح على مقاعد البدلاء أمام ليدز

محمد صلاح

آرني سلوت حول غياب محمد صلاح: يجب علينا التعايش مع الوضع الحالي فمستقبله ينحصر في تمثيل منتخب بلاده

ياسين منصور و عمرو أديب

«أرض واحدة مش عارفين ناخدها».. عمرو أديب يُهاجم خطط تطوير ياسين منصور في الأهلي

عقد قران محمود بنتايج على كريمة أحمد سليمان

بين فسخ التعاقد والزواج .. قصة «بنتايج» مع الزمالك تنتهي بفستان الزفاف | تفاصيل

محمد صلاح

أخطر 10 تصريحات لـ محمد صلاح بعد تعثر ليفربول بالدوري الإنجليزي | ماذا قال؟

سعر الدولارر

سعر أعلى دولار في البنوك اليوم 7-12-2025

السباح يوسف محمد

طالبت الرئيس بالتدخل.. والدة السبّاح يوسف تكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل وفاته |فيديو

النوم

تسبب الخرف.. طبيب أعصاب يحذر من عادة ليلية شائعة وخطيرة

فراخ بصوص الكاري

من أبرز الأكلات الآسيوية.. طريقة عمل فراخ بصوص الكاري بأسهل الخطوات

الكلى

بتخليك لا عارف تاخد مسكنات ولا أدوية.. طرق الوقاية من أمراض الكلى

أكثر من ربع مليون جنيه.. شاهد فستان نور الغندور الأبيض بمهرجان البحر الأحمر

نور الغندور

سعيد مختار

حزن واسع بعد وفاة الفنان سعيد مختار.. وهذه أبرز محطاته الفنية | فيديوجراف

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الإخوان بين سردية المظلومية وإكراهات التحول

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: نقاء البيئة وبناء المجتمع

الكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تحية لكل يد أحدثت فرقًا

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: السياحة البيئية .. "كنز مصر المفقود"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

