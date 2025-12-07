محمد علي خير يثير الجدل بتساؤله: لما أحب أشتكي منتخب بلدنا.. أكلم مين؟

نشر الإعلامي محمد علي خير، منشور عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك، اعتبره البعض مثير للجدل بسبب ما كتبه.

وكتب خير: "لما أحب اشتكي منتخب بلدنا..أكلم مين في مصر".

تعادل منتخب مصر للمباراة الثانية على التوالي في بطولة كأس العرب 2025 المقامة في قطر، بعدما انتهت مواجهته أمام الإمارات بنتيجة 1-1 مساء السبت، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة.

وجاء هذا التعادل ليكرر سيناريو مباراة الفراعنة الأولى أمام الكويت، والتي انتهت بالنتيجة ذاتها.

ورفع منتخب مصر بقيادة حلمي طولان رصيده إلى نقطتين في المركز الثاني، خلف المنتخب الأردني المتصدر بـ6 نقاط، والذي ضمن التأهل رسميًا متصدرًا للمجموعة قبل الجولة الأخيرة.

وتشهد الجولة الثالثة يوم الثلاثاء مواجهة قوية تجمع مصر بالأردن، بينما يصطدم المنتخب الإماراتي بنظيره الكويتي في لقاء حاسم لمعرفة هوية المتأهل الثاني.