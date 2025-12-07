قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
استئناف دخول المساعدات إلى غزة بعد يومين من إغلاق منفذ كرم أبو سالم
حكم المداومة على صلاة ركعتين على روح أبي المتوفى.. الإفتاء تجيب
الصحة الفلسطينية: 52% من قائمة الأدوية الأساسية و71% من قوائم المستهلكات الطبية رصيدها صفر
محافظ الغربية يهنئ البطل الأولمبي محمد السيد ويؤكد: ذهبية مستحقة ترفع اسم مصر
عبور تاريخي للحوض العائم "GREEN DOCK 3" عبر قناة السويس مع تدابير ملاحية خاصة
احذر.. تجاوز السرعة المقررة على الطرق يعرضك لغرامة 1500 جنيه بالقانون
نتنياهو: الفلسطينيون امتلكوا دولة سابقا وحاولوا تدمير إسرائيل منها
ليفربول يبدأ خطة ما بعد صلاح.. من هو الجناح الإفريقي المرشح لخلافته؟
حكم جمع الصلوات بسبب قرب مواقيتها في فصل الشتاء.. الإفتاء توضح
قوافل المساعدات تصل القطاع عبر معبر رفح ومنفذ كرم أبو سالم
144 مليون دولار زيادة جديدة خلال نوفمبر.. الاحتياطي النقدي لمصر يصل إلى 50.215 مليار دولار
المستشار الألماني: الظروف غير مهيأة للاعتراف بدولة فلسطينية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محمد علي خير يثير الجدل بتساؤله: لما أحب أشتكي منتخب بلدنا.. أكلم مين؟

منتخب مصر
منتخب مصر
يارا أمين

نشر الإعلامي محمد علي خير، منشور عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك، اعتبره البعض مثير للجدل بسبب ما كتبه.

وكتب خير: "لما أحب اشتكي منتخب بلدنا..أكلم مين في مصر".

تعادل منتخب مصر للمباراة الثانية على التوالي في بطولة كأس العرب 2025 المقامة في قطر، بعدما انتهت مواجهته أمام الإمارات بنتيجة 1-1 مساء السبت، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة.

وجاء هذا التعادل ليكرر سيناريو مباراة الفراعنة الأولى أمام الكويت، والتي انتهت بالنتيجة ذاتها.

ورفع منتخب مصر بقيادة حلمي طولان رصيده إلى نقطتين في المركز الثاني، خلف المنتخب الأردني المتصدر بـ6 نقاط، والذي ضمن التأهل رسميًا متصدرًا للمجموعة قبل الجولة الأخيرة.

وتشهد الجولة الثالثة يوم الثلاثاء مواجهة قوية تجمع مصر بالأردن، بينما يصطدم المنتخب الإماراتي بنظيره الكويتي في لقاء حاسم لمعرفة هوية المتأهل الثاني.

الإعلامي محمد علي خير فيسبوك مصر منتخب مصر بطولة كأس العرب 2025 مباراة الفراعنة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حريق هائل في الهند

حريق مروّع في ملهى ليلي بالهند يودي بحياة 25 شخصًا

محمد صلاح

آرني سلوت حول غياب محمد صلاح: يجب علينا التعايش مع الوضع الحالي فمستقبله ينحصر في تمثيل منتخب بلاده

المتهم خلال محاكمته

فصل رأسها عن جسدها.. الإعدام شنقا لطالب أنهى حياة زوجته في الصباحية بأسيوط

ياسين منصور و عمرو أديب

«أرض واحدة مش عارفين ناخدها».. عمرو أديب يُهاجم خطط تطوير ياسين منصور في الأهلي

محمد صلاح

أخطر 10 تصريحات لـ محمد صلاح بعد تعثر ليفربول بالدوري الإنجليزي | ماذا قال؟

عقد قران محمود بنتايج على كريمة أحمد سليمان

بين فسخ التعاقد والزواج .. قصة «بنتايج» مع الزمالك تنتهي بفستان الزفاف | تفاصيل

سعر الدولارر

سعر أعلى دولار في البنوك اليوم 7-12-2025

الزمالك

شائعات إغلاق الزمالك.. عمرو أديب مُنفعلاً: قولولنا خلاص كده إحنا عايزين الأهلي وبيراميدز

ترشيحاتنا

هالة صدقي

هالة صدقي تحتفل بحكم سجن مساعدتها وتتوعّد صديقتها: نفس المصير ينتظركِ

بوستر فيلم غرق

عرض فيلم غرق لأول مرة عربيا بمهرجان البحر الأحمر

عبير صبري

غورى فى داهية.. عبير صبري: 2025 كانت سنة وحشة

بالصور

قوات حرس الحدود تضبط مواد مخدرة بقيمة 2 مليار جنيه وأسلحة وذخائر

ضبطيات قوات حرس الحدود
ضبطيات قوات حرس الحدود
ضبطيات قوات حرس الحدود

أكثر من ربع مليون جنيه.. شاهد فستان نور الغندور الأبيض بمهرجان البحر الأحمر

نور الغندور
نور الغندور
نور الغندور

فيديو

ضبطيات قوات حرس الحدود

قوات حرس الحدود تضبط مواد مخدرة بقيمة 2 مليار جنيه وأسلحة وذخائر

الزمالك

الدفع أو فسخ التعاقد.. 4 لاعبين على وشك الرحيل من الزمالك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الإخوان بين سردية المظلومية وإكراهات التحول

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: نقاء البيئة وبناء المجتمع

الكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تحية لكل يد أحدثت فرقًا

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: السياحة البيئية .. "كنز مصر المفقود"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد