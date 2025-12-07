قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
طبيبة صباحًا وراقصة ليلًا وأجرها في الساعة 50 ألف.. من هي شروق قاسم؟
استئناف دخول المساعدات إلى غزة بعد يومين من إغلاق منفذ كرم أبو سالم
حكم المداومة على صلاة ركعتين على روح أبي المتوفى.. الإفتاء تجيب
الصحة الفلسطينية: 52% من قائمة الأدوية الأساسية و71% من قوائم المستهلكات الطبية رصيدها صفر
محافظ الغربية يهنئ البطل الأولمبي محمد السيد ويؤكد: ذهبية مستحقة ترفع اسم مصر
عبور تاريخي للحوض العائم "GREEN DOCK 3" عبر قناة السويس مع تدابير ملاحية خاصة
احذر.. تجاوز السرعة المقررة على الطرق يعرضك لغرامة 1500 جنيه بالقانون
نتنياهو: الفلسطينيون امتلكوا دولة سابقا وحاولوا تدمير إسرائيل منها
ليفربول يبدأ خطة ما بعد صلاح.. من هو الجناح الإفريقي المرشح لخلافته؟
حكم جمع الصلوات بسبب قرب مواقيتها في فصل الشتاء.. الإفتاء توضح
قوافل المساعدات تصل القطاع عبر معبر رفح ومنفذ كرم أبو سالم
144 مليون دولار زيادة جديدة خلال نوفمبر.. الاحتياطي النقدي لمصر يصل إلى 50.215 مليار دولار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

نظام جديد بين القوائم.. ما سر التدوير في حراسة الزمالك؟

محمد عواد ومحمد صبحي
محمد عواد ومحمد صبحي
منتصر الرفاعي

كشف الإعلامي خالد الغندور عن تفاصيل الاتفاق الخاص بترتيب حراسة المرمى داخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك

وأوضح أن الاتفاق يقضي بتثبيت حارس أساسي، على أن يتناوب الحارسان الآخران على الوجود في قائمة المباريات.

وأضاف الغندور أن نظام التدوير يمنح كل حارس فرصة الوجود في قائمتين متتاليتين، بينما يتم استبعاد الحارس الثالث، قبل أن تتم عملية التبديل بينهم وفق رؤية الجهاز الفني.

وأشار إلى أن الحارس المهدي سليمان ملتزم تمامًا بهذا الترتيب ولم يثر أي أزمات كما تردّد، مؤكدًا أنه يشارك بانتظام في التدريبات الجماعية ويظهر جدية كبيرة في الحفاظ على جاهزيته.

واختتم الغندور بأن المهدي سليمان سيحصل على فرصته في الوقت الذي يراه الجهاز الفني مناسبًا، وفق احتياجات الفريق وتقييم الأداء داخل الملعب.

تفاصيل ليلة تحرك الزمالك لإرضاء بنتايج

تحركت إدارة نادي الزمالك خلال الساعات الماضية لتأمين الجزء المتبقي من مستحقات اللاعب المغربي محمود بنتايج، في محاولة لاحتواء الأزمة ومنع اللاعب من تفعيل قرار فسخ عقده من طرف واحد بسبب تأخر الدفعات المالية.

وكان اللاعب قد أرسل إخطارًا رسميًا لإدارة النادي يؤكد فيه رغبته في فسخ التعاقد، مستندًا إلى عدم حصوله على مستحقاته في المواعيد المحددة، ما دفع مسؤولي الزمالك لبدء تحركات عاجلة بهدف تسوية المبلغ المستحق وحماية الفريق من خسارة أحد عناصره.

وحصل بنتايج قبل نحو شهر ونصف على 75 ألف دولار من مستحقاته، ويسعى الزمالك حاليًا لسداد الـ75 ألف دولار المتبقية ليصل إجمالي ما تسلمه اللاعب إلى 50% من قيمة مستحقاته، وذلك قبل حلول الموعد الذي يتيح له قانونيًا إرسال إنذار جديديمهد لفسخ التعاقد.

وفي هذا السياق، أكد محمد متولي، محامي نادي الزمالك في القضايا المحلية والدولية، أن اللاعب لا يملك حق فسخ العقد في الوقت الحالي، وبالتالي لا يمكنه التفاوض أو التوقيع لأي نادٍ خلال انتقالات يناير المقبلة. 

وأوضح في تصريحات لقناة "أون سبورت" أن حصول بنتايج على جزء من مستحقاته يبدأ منه احتساب مدة الشهرين اللازمة قبل إرسال أي إنذار رسمي بالفسخ، وهي مدة لم تنته بعد ويتبقى عليها نحو عشرة أيام.

وأضاف متولي أن اللاعب سيكون قادرًا على إرسال الإنذار فقط بعد اكتمال هذه المدة، ثم يحق له فسخ العقد من طرف واحد بعد مرور 15 يومًا إضافية في حال عدم استلام مستحقاته.

وأشار إلى أن إدارة الزمالك تواصلت بالفعل مع محامي اللاعب عقب الخطاب الأخير، لكنها لم تتلق أي رد حتى الآن.

الإعلامي خالد الغندور نادي الزمالك المهدي سليمان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حريق هائل في الهند

حريق مروّع في ملهى ليلي بالهند يودي بحياة 25 شخصًا

محمد صلاح

آرني سلوت حول غياب محمد صلاح: يجب علينا التعايش مع الوضع الحالي فمستقبله ينحصر في تمثيل منتخب بلاده

المتهم خلال محاكمته

فصل رأسها عن جسدها.. الإعدام شنقا لطالب أنهى حياة زوجته في الصباحية بأسيوط

ياسين منصور و عمرو أديب

«أرض واحدة مش عارفين ناخدها».. عمرو أديب يُهاجم خطط تطوير ياسين منصور في الأهلي

محمد صلاح

أخطر 10 تصريحات لـ محمد صلاح بعد تعثر ليفربول بالدوري الإنجليزي | ماذا قال؟

عقد قران محمود بنتايج على كريمة أحمد سليمان

بين فسخ التعاقد والزواج .. قصة «بنتايج» مع الزمالك تنتهي بفستان الزفاف | تفاصيل

سعر الدولارر

سعر أعلى دولار في البنوك اليوم 7-12-2025

الزمالك

شائعات إغلاق الزمالك.. عمرو أديب مُنفعلاً: قولولنا خلاص كده إحنا عايزين الأهلي وبيراميدز

ترشيحاتنا

هالة صدقي

هالة صدقي تحتفل بحكم سجن مساعدتها وتتوعّد صديقتها: نفس المصير ينتظركِ

بوستر فيلم غرق

عرض فيلم غرق لأول مرة عربيا بمهرجان البحر الأحمر

عبير صبري

غورى فى داهية.. عبير صبري: 2025 كانت سنة وحشة

بالصور

قوات حرس الحدود تضبط مواد مخدرة بقيمة 2 مليار جنيه وأسلحة وذخائر

ضبطيات قوات حرس الحدود
ضبطيات قوات حرس الحدود
ضبطيات قوات حرس الحدود

أكثر من ربع مليون جنيه.. شاهد فستان نور الغندور الأبيض بمهرجان البحر الأحمر

نور الغندور
نور الغندور
نور الغندور

فيديو

ضبطيات قوات حرس الحدود

قوات حرس الحدود تضبط مواد مخدرة بقيمة 2 مليار جنيه وأسلحة وذخائر

الزمالك

الدفع أو فسخ التعاقد.. 4 لاعبين على وشك الرحيل من الزمالك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الإخوان بين سردية المظلومية وإكراهات التحول

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: نقاء البيئة وبناء المجتمع

الكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تحية لكل يد أحدثت فرقًا

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: السياحة البيئية .. "كنز مصر المفقود"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد