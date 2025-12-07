الداخلية تكشف مزاعم شخص بتشاجر أطفال أمام المحال التجارية بمطروح

كشفت الأجهزة الأمنية حقيقة منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن الزعم بقيام بعض الطلاب بالتعدى على المحال التجارية والتشاجر فيما بينهم أمام إحدى المدارس بمطروح.

بالفحص تبين عدم وجود أى بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد القائم على النشر (مدير شركة – مقيم بدائرة قسم شرطة مطروح)، وبسؤاله أقر بإمتلاكه لمعرض أثاث أمام إحدى المدارس الكائنة بدائرة قسم شرطة مطروح ، وقيام الطلاب أثناء ترددهم على المدرسة باللهو واللعب أمام المعرض خاصته والمحلات المجاورة محدثين إزعاج بالمنطقة دون تعديهم على المحال التجارية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





