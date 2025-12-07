قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأفضل دائمًا.. أحمد شوبير يدعم محمد صلاح في أزمته الأخيرة
بروتوكول تعاون بين وزارتي الكهرباء والبترول لمعالجة المخلفات البترولية نوويًا بطريقة آمنة
طبيبة صباحًا وراقصة ليلًا وأجرها في الساعة 50 ألف.. من هي شروق قاسم؟
استئناف دخول المساعدات إلى غزة بعد يومين من إغلاق منفذ كرم أبو سالم
حكم المداومة على صلاة ركعتين على روح أبي المتوفى.. الإفتاء تجيب
الصحة الفلسطينية: 52% من قائمة الأدوية الأساسية و71% من قوائم المستهلكات الطبية رصيدها صفر
محافظ الغربية يهنئ البطل الأولمبي محمد السيد ويؤكد: ذهبية مستحقة ترفع اسم مصر
عبور تاريخي للحوض العائم "GREEN DOCK 3" عبر قناة السويس مع تدابير ملاحية خاصة
احذر.. تجاوز السرعة المقررة على الطرق يعرضك لغرامة 1500 جنيه بالقانون
نتنياهو: الفلسطينيون امتلكوا دولة سابقا وحاولوا تدمير إسرائيل منها
ليفربول يبدأ خطة ما بعد صلاح.. من هو الجناح الإفريقي المرشح لخلافته؟
حكم جمع الصلوات بسبب قرب مواقيتها في فصل الشتاء.. الإفتاء توضح
الداخلية تكشف مزاعم شخص بتشاجر أطفال أمام المحال التجارية بمطروح

كشفت الأجهزة الأمنية حقيقة منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن الزعم بقيام بعض الطلاب بالتعدى على المحال التجارية والتشاجر فيما بينهم أمام إحدى المدارس بمطروح.

 بالفحص تبين عدم وجود أى بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد القائم على النشر (مدير شركة – مقيم بدائرة قسم شرطة مطروح)، وبسؤاله أقر بإمتلاكه لمعرض أثاث أمام إحدى المدارس الكائنة بدائرة قسم شرطة مطروح ، وقيام الطلاب أثناء ترددهم على المدرسة باللهو واللعب أمام المعرض خاصته والمحلات المجاورة محدثين إزعاج بالمنطقة دون تعديهم على المحال التجارية.

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



