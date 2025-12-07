امتحانات نصف العام.. التعليم تعلن مواصفات امتحان اللغة العربية للابتدائية

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مواصفات امتحان اللغة العربية للفصل الدراسي الأول لطلاب المرحلة الابتدائية للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي.

وأرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، خطابا رسميا للمديريات التعليمية كشفت خلاله عن عدد الأسئلة ونوعها ودرجات كل سؤال في المحتوي “ الاستماع والتعبير والقراءة والشعر والبلاغة والنحو والخط والإملاء”.

مواصفات الورقة الامتحانية

الاستماع: 3 أسئلة موضوعية وممكن سؤال منهم في معاني الكلمات.

القراءة: سؤالان: سؤال نص أدبي (متحرر)، سؤال نص معلوماتي (متحرر).

النصوص: النصوص الشعرية من الكتاب المدرسي (غير متحررة)، وحفظ الأبيات مهم.

الإملاء: 3 أسئلة موضوعية (ممكن اختيار من متعدد).

الخط: سؤال واحد الصف الرابع والصف الخامس خط النسخ، الصف السادس الرقعة ويخصص له درجتين.

موعد امتحانات نصف العام 2026

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : إن موعد امتحانات نصف العام 2026 لصفوف النقل بحسب الخريطة الزمنية المعتمدة من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف للعام الدراسي الحالي 2025 / 2026 ، من المقرر أن يكون 10 يناير 2026 ، على أن تستمر حتى 15 يناير 2026

وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : أما عن موعد امتحانات نصف العام 2026 لطلاب الشهادة الإعدادية ، فقد أوضحت الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي 2025 / 2026 ، أنه قد تقرر بدء امتحانات الشهادة الإعدادية الترم الأول من 17 يناير 2026 حتى 22 يناير 2026

جدول امتحانات نصف العام 2026

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن جدول امتحانات نصف العام 2026 تتولى مديريات التربية والتعليم والإدارات التعليمية إعداده وإعلانه ، فلن يكون جدول امتحانات نصف العام 2026 موحدا على مستوى الجمهورية مثل جدول امتحانات الثانوية العامة و جدول امتحانات الدبلومات الفنية

وقالت وزارة التربية والتعليم : سوف يراعي جدول امتحانات نصف العام 2026 ، عدم عقد أي امتحانات في أيام الأعياد تنفيذا لتعليمات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني .

وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن يخصص الأسبوع الأخير من كل فصل دراسي للمراجعة ، مؤكدة أن المواعيد السابق ذكرها تشمل هذه المواعيد جميع مراحل التعليم المختلفة في المدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة للغات

كما قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن يقتصر أداء تقييمات الصفين الأول والثاني الابتدائي على مواد (اللغة العربية - اللغة الأجنبية - الرياضيات فقط )