قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
انطلاق برامج الأسبوع التدريبي 18 من خطة تدريب العاملين بالمحليات بمشاركة 110 متدربين بسقارة
بمكتبة مصر العامة.. الأقصر تفتتح أول ركن أمريكي في الصعيد بدعم يتجاوز 200 ألف دولار|صور
الصحة: لا يوجد أي فيروسات جديدة أو غير معروفة
وزير الصحة: ليست جريمة أن نقول الحقيقة.. ولا نخفي أي فيروس عن المواطنين
وزير الصحة يكشف عن حقيقة وجود فيروس تنفسي جديد في مصر.. تفاصيل
لن تسير وحدك.. اتحاد الكرة يدعم محمد صلاح بعد أزمته في ليفربول
وزير الصحة يحسم الجدل: لا فيروسات جديدة أو غير معروفة في مصر
في 15 نقطة .. الأزهر يوضح أهم أحكام زكاة المال في الشريعة الإسلامية
بالليل رقاصة وبالنهار دكتورة.. شروق قاسم تحت الفحص لمشاهدها المثيرة
محافظ كفرالشيخ يفتتح معرض «مشروعك» دعمًا للحرف اليدوية والتراثية | صور
استثمارات فنكوش.. حبس السفير نصاب شحن المحافظ الإلكترونية
كارثة تضرب مكتبة الآثار المصرية بمتحف اللوفر.. تلف 400 كتاب ووثيقة أثرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ القاهرة يصدر تعليمات جديدة بشأن ملف التصالح على مخالفات البناء

محافظ القاهرة
محافظ القاهرة
مريم عزت

عقد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة اجتماعًا موسعًا  لمتابعة ملف التصالح على مخالفات البناء،  والمتغيرات المكانية والموجة ٢٦ لازالة التعديات ، وملف التقنين، والخطة الاستثمارية، والتصالح، وتراخيص البناء، ونسب الإنجاز فى هذه الملفات.

شارك فى الاجتماع م. منى البطراوى نائب المحافظ للمنطقة الشرقية،  وم. أشرف منصور نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية،  ورؤساء أحياء المنطقتين الشرقية والجنوبية ومسئولى المتغيرات المكانية والاملاك بالمحافظة والأحياء

وجه محافظ القاهرة بسرعة الانتهاء من مشروعات  الخطة الاستثمارية للعام المالى ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ وتوفير سُبل تذليل اى معوقات قد تعرقل أو تبطئ عملية التنفيذ ، وذلك لنهو الأعمال وفقًا للجداول والخطط الزمنية المحددة.

وأكد محافظ القاهرة  أن الدولة تعمل علي تقديم كل التيسيرات والتسهيلات اللازمة لتقنين الاوضاع لكل المواطنين الجادين في هذا الملف، مشيرًا إلى أن هناك متابعة مستمرة لملف التصالح لتسريع معدلات الأداء ومتابعة سير العمل ونسب الإنجاز بكل حى على مستوى المحافظة وتقييم معدلات الأداء في هذا الشأن، مع تذليل المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك، مشددًا على رؤساء الأحياء بتبسيط الاجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام .

وطالب محافظ القاهرة المواطنين الذين تقدموا بطلبات تصالح على مخالفات البناء في ظل قانون التصالح الصادر عام ۲۰۱۹ وقاموا بسداد رسوم جدية التصالح والحاصلين على نموذج ٣ بضرورة التوجه الى المركز التكنولوجي التابع لهم لاستكمال اجراءات طلبات التصالح القديمة وذلك لتقنين أوضاعهم طبقاً للقانون الحالي الصادر برقم 187 لسنة 2023 في ظل التيسيرات التى يقدمها القانون الجديد ، وللحفاظ علي حقوقهم وتحقيق الصالح العام للدولة والمواطن.

كما شدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بالتنسيق مع إدارة المتغيرات المكانية بالمحافظة لرصد أية مخالفات وإزالتها على الفور والتعامل بكل حزم مع كافة أشكال البناء المخالف أو التعديات علي أراضى أملاك الدولة سواء التابعة للمحافظة أو التابعة لجهات الولاية مثل الرى والزراعة وغيرها واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع عودتها مرة اخرى والحفاظ على كافة الأراضى التي تم استردادها ، مشيرًا إلى أن نسب الإنجاز في هذه الملفات عنصر رئيسي في تقييم رؤساء الأحياء.

كما طالب محافظ القاهرة بسرعة البت والانتهاء من طلبات التقنين للحفاظ على حق المواطن وفى الوقت ذاته عدم التسبب فى اهدار حقوق الدولة .

الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة ملف التصالح رؤساء الأحياء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حريق هائل في الهند

حريق مروّع في ملهى ليلي بالهند يودي بحياة 25 شخصًا

محمد صلاح

آرني سلوت حول غياب محمد صلاح: يجب علينا التعايش مع الوضع الحالي فمستقبله ينحصر في تمثيل منتخب بلاده

المتهم خلال محاكمته

فصل رأسها عن جسدها.. الإعدام شنقا لطالب أنهى حياة زوجته في الصباحية بأسيوط

محمد صلاح

أخطر 10 تصريحات لـ محمد صلاح بعد تعثر ليفربول بالدوري الإنجليزي | ماذا قال؟

محمد صلاح

النادي تخلى عني.. محمد صلاح يقرر الرحيل عن ليفربول

طارق السويدان

مرسوم كويتي بسحب الجنسية من طارق السويدان.. والجريدة الرسمية تنشر التفاصيل

الزمالك

شائعات إغلاق الزمالك.. عمرو أديب مُنفعلاً: قولولنا خلاص كده إحنا عايزين الأهلي وبيراميدز

منتخب مصر

إعلامي يُوجّه انتقادات حادة لأداء منتخب مصر بعد التعادل مع الإمارات في كأس العرب|فيديو

ترشيحاتنا

اليوسفي والبرتقال

طبيبة تحذر: فواكه حمضية تزيد الكحة عند الأطفال خلال نزلات البرد

اليوسفي

ماذا يحدث عند تناول اليوسفي؟

النوم

تسبب الخرف.. طبيب أعصاب يحذر من عادة ليلية شائعة وخطيرة

بالصور

قوات حرس الحدود تضبط مواد مخدرة بقيمة 2 مليار جنيه وأسلحة وذخائر

ضبطيات قوات حرس الحدود
ضبطيات قوات حرس الحدود
ضبطيات قوات حرس الحدود

أكثر من ربع مليون جنيه.. شاهد فستان نور الغندور الأبيض بمهرجان البحر الأحمر

نور الغندور
نور الغندور
نور الغندور

فيديو

ضبطيات قوات حرس الحدود

قوات حرس الحدود تضبط مواد مخدرة بقيمة 2 مليار جنيه وأسلحة وذخائر

الزمالك

الدفع أو فسخ التعاقد.. 4 لاعبين على وشك الرحيل من الزمالك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الإخوان بين سردية المظلومية وإكراهات التحول

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: نقاء البيئة وبناء المجتمع

الكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تحية لكل يد أحدثت فرقًا

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: السياحة البيئية .. "كنز مصر المفقود"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد