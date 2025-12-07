قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

محافظ الدقهلية يوجه بتكثيف المتابعة الميدانية لضمان تحسين الخدمات

جولة تفقدية
جولة تفقدية
همت الحسينى

أكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية أن المحافظة مستمرة في تنفيذ خططها الرامية إلى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشددًا على أهمية المتابعة اليومية لسير العمل بجميع المراكز والمدن، والالتزام بتطبيق القوانين وتعزيز الانضباط وتحسين مستوى النظافة وجودة الخدمات المختلفة.

وأشار  إلى أن الأجهزة التنفيذية تعمل وفق منهج واضح يستهدف تيسير الخدمات بالمراكز التكنولوجية في جميع المراكز والمدن والأحياء، ومتابعة ملفات التصالح والمتغيرات المكانية، ومعدلات الاستجابة لاحتياجات المواطنين.

وقام اللواء عماد الدكروري السكرتير المساعد للمحافظة، تنفيذًا لتوجيهات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، لمتابعة سير العمل بالمركز التكنولوجي ومتابعة إجراءات التصالح والمتغيرات المكانية، بحضور المحاسب محمد عبد الباقي رئيس مركز ومدينة المنصورة.

واكد السكرتير المساعد أن المحافظة حريصة على تقديم خدمات سريعة ودقيقة للمواطنين، مشيرًا إلى أن المتابعة المستمرة تأتي لضمان الالتزام بالضوابط وتيسير الإجراءات على المتقدمين. وأضاف أن العمل يجري بالتنسيق الكامل بين جميع الإدارات بهدف الارتقاء بمنظومة الخدمات الرقمية والميدانية داخل المركز التكنولوجي.

واختتم السكرتير المساعد جولته بالتأكيد على أن المحافظة مستمرة في العمل الميداني المكثف، تنفيذًا لتوجيهات المحافظ، وبما يحقق رضا المواطنين ويرفع مستوى الخدمات داخل المحافظة.

