قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تشكيل برايتون ووست هام يونايتد بمباراة الفريقين في الدوري الإنجليزي
أزمة مالية خانقة في الزمالك| الديون تتخطى المليارين ونصف.. تفاصيل
وزير الصحة يحسم الجدل ويرد علي شائعات وجود فيروسات ومتحورات جديدة| تفاصيل
حوار خاص| باحثة الروبوتات المصرية الدكتورة إيمان عواد تكشف كواليس ثورة الذكاء الاصطناعي وملامح تشكيل المستقبل
حبس 3 عمال بشركة مياه المحلة 15 يوما بتهمة تكدير الأمن والسلم العام| اعرف السبب
انطلاق برامج الأسبوع التدريبي 18 من خطة تدريب العاملين بالمحليات بمشاركة 110 متدربين بسقارة
بمكتبة مصر العامة.. الأقصر تفتتح أول ركن أمريكي في الصعيد بدعم يتجاوز 200 ألف دولار|صور
الصحة: لا يوجد أي فيروسات جديدة أو غير معروفة
وزير الصحة: ليست جريمة أن نقول الحقيقة.. ولا نخفي أي فيروس عن المواطنين
وزير الصحة يكشف عن حقيقة وجود فيروس تنفسي جديد في مصر.. تفاصيل
لن تسير وحدك.. اتحاد الكرة يدعم محمد صلاح بعد أزمته في ليفربول
وزير الصحة يحسم الجدل: لا فيروسات جديدة أو غير معروفة في مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الدقهلية.. استلام الدفعة الرابعة من الأشجار ضمن مبادرة 100 مليون شجرة

محافظ الدقهلبة
محافظ الدقهلبة
همت الحسينى

شهد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية استلام الدفعة الرابعة من المرحلة الرابعة لمبادرة "100 مليون شجرة"، بإجمالي 13 ألفًا و758 شجرة ، وتشمل أشجار ( ياسمين، أرثرينا، بونسيانا، كوريزيا، وأكاسيا)

وأكد " مرزوق "  علي أن مبادرة "100 مليون شجرة" في محافظة الدقهلية تأتي في إطار استراتيجية الدولة لزيادة الغطاء الأخضر وتحسين جودة الهواء لبيئة نظيفة ، مشيرًا إلى أن المحافظة مستمرة في تنفيذ المبادرة لتصبح نموذجًا متقدمًا في تنمية المشهد البيئي والحضاري، وتحسين جودة الحياة للمواطنين في المدن والقرى على حد سواء.

وأوضح "المحافظ" أن توزيع الدفعة الرابعة من الأشجار يتم على عدد من المراكز والأحياء والجهات، تشمل ( مراكز المنصورة، أجا، شربين، بلقاس، وحي شرق وحي غرب المنصورة، ومديريات الشباب والرياضة، والزراعة، والتربية والتعليم ) ، موجهًا بالبدء الفوري في أعمال الزراعة، بالتنسيق الكامل بين الوحدات المحلية وإدارات البيئة والزراعة بالمحافظة، مع مراعاة اختيار المواقع الأكثر احتياجًا ودعم المحاور والطرق الرئيسية والميادين.

وشدد " مرزوق " على أن رؤساء المراكز والمدن والأحياء يتحملون المسؤولية الكاملة عن زراعة الأشجار ورعايتها، والالتزام بتوثيق جميع مراحل الزراعة بالصور والتقارير الرسمية ، مؤكدًا أن الهدف ليس مجرد استلام أعداد من الأشجار، بل ضمان زراعتها ورعايتها واستمرارها كغطاء أخضر فعّال.

ووجّه  بتشكيل لجنة للمرور على كافة المواقع التي تم تحديدها لزراعة الأشجار بها ، للتأكد من الانتهاء من الزراعة وفق المخطط، ومراجعة حالة الشتلات على الطبيعة، والمتابعة الدورية لأعمال الري والرعاية، مع رفع تقارير منتظمة لمتابعة التنفيذ وتذليل أي معوقات.

كما أكّد " مرزوق " علي أن عمليات تسليم الأشجار للمحافظة مستمرة حتى يوم 10 ديسمبر، ضمن خطة متدرجة تهدف إلى تغطية أكبر عدد من المناطق والطرق والمحاور الرئيسية بمختلف أنحاء المحافظة، في إطار تنفيذ مستهدفات المبادرة القومية لزيادة المساحات الخضراء ومواجهة آثار التغيرات المناخية.

ويأتي ذلك في إطار جهود محافظة الدقهلية لتعزيز المساحات الخضراء، وتحقيق مستهدفات المبادرة القومية التي تهدف إلى تحسين المناخ وتوفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين، وإضفاء بعد جمالي وحضاري على المدن والقرى.

وقد حضر عملية التسليم كل من: الدكتور وليد النعماني مدير مكتب رئيس قطاع الاستراتيجية والتنمية المحلية بوزارة التنمية المحلية، والدكتورة زينب الشيخ مدير عام المخلفات بوزارة التنمية المحلية، واللواء محمد حواس مدير عام مكتب المحافظ، والدكتور عماد النجار مدير عام إدارة البيئة بالمحافظة، وممثلين عن اتحاد شبابنا بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة، وممثلين عن مديرية الزراعة بالدقهلية

الدقهلية محافظ شجرة رئيس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حريق هائل في الهند

حريق مروّع في ملهى ليلي بالهند يودي بحياة 25 شخصًا

محمد صلاح

آرني سلوت حول غياب محمد صلاح: يجب علينا التعايش مع الوضع الحالي فمستقبله ينحصر في تمثيل منتخب بلاده

المتهم خلال محاكمته

فصل رأسها عن جسدها.. الإعدام شنقا لطالب أنهى حياة زوجته في الصباحية بأسيوط

محمد صلاح

النادي تخلى عني.. محمد صلاح يقرر الرحيل عن ليفربول

طارق السويدان

مرسوم كويتي بسحب الجنسية من طارق السويدان.. والجريدة الرسمية تنشر التفاصيل

الزمالك

شائعات إغلاق الزمالك.. عمرو أديب مُنفعلاً: قولولنا خلاص كده إحنا عايزين الأهلي وبيراميدز

منتخب مصر

إعلامي يُوجّه انتقادات حادة لأداء منتخب مصر بعد التعادل مع الإمارات في كأس العرب|فيديو

درع تشرنوبل النووي

تحذير..درع تشرنوبل النووي يفقد قدرته على الاحتواء

ترشيحاتنا

زيزو

نجم الزمالك يتجاهل زيزو فى اختيار أفضل صفقات الأهلي| تفاصيل

الرمادي

أحمد حسن يكشف: الزمالك يرفض فكرة التعاقد مع أيمن الرمادي وخالد جلال

يزن النعميات

الدردير يكشف مفاجأة بشأن صفقة الأهلي الجديدة.. تفاصيل

بالصور

قوات حرس الحدود تضبط مواد مخدرة بقيمة 2 مليار جنيه وأسلحة وذخائر

ضبطيات قوات حرس الحدود
ضبطيات قوات حرس الحدود
ضبطيات قوات حرس الحدود

أكثر من ربع مليون جنيه.. شاهد فستان نور الغندور الأبيض بمهرجان البحر الأحمر

نور الغندور
نور الغندور
نور الغندور

فيديو

ضبطيات قوات حرس الحدود

قوات حرس الحدود تضبط مواد مخدرة بقيمة 2 مليار جنيه وأسلحة وذخائر

الزمالك

الدفع أو فسخ التعاقد.. 4 لاعبين على وشك الرحيل من الزمالك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الإخوان بين سردية المظلومية وإكراهات التحول

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: نقاء البيئة وبناء المجتمع

الكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تحية لكل يد أحدثت فرقًا

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: السياحة البيئية .. "كنز مصر المفقود"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد