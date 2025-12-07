كمال درويش: أرض أكتوبر المتنفس الحقيقي للزمالك.. والأمور أصبحت مستحيلة على مجلس الإدارة

قال كمال درويش رئيس نادي الزمالك الأسبق، إن أرض النادي في ٦ أكتوبر وسحبها وراء الأزمات التي يعاني منها الزمالك في الوقت الراهن.

وأكد درويش في تصريحات مع كريم رمزي عبر برنامجك لعبة والتانية على راديو ميجا اف ام: أرض أكتوبر هي أساس نادي الزمالك، والزمالك اتخذ الخطوات الشرعية للعمل على أرض أكتوبر ولا بد من استكمال هذا المشروع

وأضاف: تم سحب الأرض بدون أي مبررات منطقية رغم بدء العمل على أرض النادي

وتابع: حتى لو تواجدت أرض بديلة فلا يوجد أزمة ولكن لا بد من تواجد أرض بديلة ولابد من إنشاء شركة استثمارية لنادي الزمالك لدعم نادي الزمالك

واختتم: الموضوع لم يصبح موضوع مجلس الإدارة إنما أصبح حق كل زملكاوي ومجلس الإدارة لن يستطيع حل هذا الأمر وحده وإيجاد حلول.